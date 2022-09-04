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德州、亞利桑納州無證客轉送外州 打亂庇護程序

編譯陳韻涵／綜合3日電
德州邊界持續湧進大批無證移民，州長艾伯特用巴士把部分無證移民轉送到華府、紐約、芝加哥等地，敦促聯邦重視邊界問題。(美聯社)
德州邊界持續湧進大批無證移民，州長艾伯特用巴士把部分無證移民轉送到華府、紐約、芝加哥等地，敦促聯邦重視邊界問題。(美聯社)

今日美國(USA Today)報導，過去數月來，德州及亞利桑納州官員紛紛用巴士將1萬多名尋求庇護非法移民送往華府、紐約市和芝加哥等外州大城市，雖然宣示意義大於實質，卻也讓庇護申請程序更加混亂。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)表示，「拜登總統對南部邊境的無所作為，持續讓德州人、美國人的生活陷入危險，影響社區，為緩解我們小鎮的生活機能與資源，芝加哥成為繼華府及紐約市之後，列入非法移民可選擇前往的庇護城市之一。」　

芝加哥市長蘿莉•賴特福特(Lori Lightfoot)的發言人強森(Ryan Johnson)表示，艾伯特送走庇護尋求者卻歡迎移民的做法「不知羞恥且不人道」，「我們將盡我們所能，確保每位移民及其家庭獲得庇護、食物和最重要的保護」。

非法移民維權人士表示，移民家庭在新城市中沒有可聯繫的對象或親屬，往往睡在巴士站、公園長椅或遊民收容所；華府市長包瑟(Muriel Bowser)上月因應大多來自委內瑞拉、哥倫比亞和非洲等地的非法移民暴增，曾向國防部要求國民兵部署馳援。 

國防部駁回包瑟的請求，包瑟則形容這是共和黨州長把通過美墨邊境抵美的庇護尋求者大舉送往民主黨城市的政治陰謀。

共和黨州長表示，選定前述目的城市的原因是基於該庇護城市的政策，而搭車的移民也是自願選擇欲前往的城市。

倡議團體則表示，這些政治作秀擾亂庇護者申請程序，造成不確定性和隱憂。

總部在紐約的「人權優先」(Human Rights First)難民保護組織分析師與研究副主任齊祖卡(Kennji Kizuka)說，「這造成不必要的混亂，讓庇護尋求者陷入真正脆弱的處境，這全是政治秀。」

各州長辦公室統計，目前已有近1萬1000位庇護尋求者被送往紐約和華府，德州4月起運出7500多人到華府、至少1800人到紐約市，亞利桑納州則運了超過1500人到華府，芝加哥上月31日則收到兩輛載有約60名庇護尋求者的巴士，其中大多數人來自委內瑞拉。

非法移民 庇護 華府

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