我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

數十名無證客集體偷渡 美墨邊界渡河遇急流已9死

編譯盧炯燊／綜合3日電
無證移民冒險渡過美墨邊界格蘭德河，遇急流至少造成九人死亡，圖為今年5月無證客結伴渡過格蘭德河的資料照片。(美聯社)
無證移民冒險渡過美墨邊界格蘭德河，遇急流至少造成九人死亡，圖為今年5月無證客結伴渡過格蘭德河的資料照片。(美聯社)

德州與墨西哥的界河格蘭德河(Rio Grande river)因連日暴雨造成水位暴漲，一批無證移民冒險越境時遇溺，兩國邊境人員3日最少尋獲九具屍體，預料死亡人數還會增加。

國家氣象局(NWS)表示，格蘭德河本周初的水位約為3呎，在連日暴雨後，水位在1日上漲至5呎，水流速度更是平時的五倍，但大批無證移民仍冒險越河，引發美墨邊境近期最致命的溺水事件之一。

海關及邊境保護局(CBP)人員已在德州格蘭德河伊格爾帕斯(Eagle Pass)找到六具屍體，墨西哥方面也已找到三具，雙方人員現仍在找尋其他遇溺者。

CBP聲明指出，美方從河中救出37人，另拘留16人，而墨方則拘留了39人。

聲明沒有說明這些無證移民來自哪些國家，也沒有提供相關救援和搜索信息，德州地方當局曾參與搜救，也沒回應。

伊格爾帕斯的德爾里奧地區(Del Rio)一帶，已成為非法越境最繁忙的通道， 僅7月份，邊境人員已在該處截阻近5萬次，許多偷渡家庭帶有小孩，主要來自委內瑞拉、古巴及尼加拉瓜。

德爾里奧區沿格蘭德河，長約245哩，該區水域特別危險，因為水流快且變化極大，即使擅泳者，過河也是一項挑戰。CBP上月曾發出聲明，指稱從去年10月到今年7月，已在該段水域發現200多具無證移民的屍體。

自聯合國國際移民組織(International Organization for Migration)2014年開始紀錄美墨邊境死亡數字以來，今年有可能成為最多人死亡的一年。該組織統計，2014年迄今已超過4000人死亡，通常死於脫水或溺水。今年6月是有記錄以來死亡人數第四多的月份，有138人死亡。

除溺水外，酷暑期間藏身卡車內越境也是死亡原因之一。今年6 月，德州聖安東尼奧(San Antonio)一條小路上，就發現有53名無證移民在一輛拖車內活活熱死，成為美國歷來移民偷渡最致命事件。

移民 美墨邊境 德州

上一則

強化抗中 國防部成立特別工作組 將簡化軍售流程

下一則

川普赴賓州站台 海湖莊園被搜後首度輔選

延伸閱讀

無證客集體越河偷渡遇急流 美墨邊境已9死

無證客集體越河偷渡遇急流 美墨邊境已9死
德州無證客不來大學點該去哪？市議員：我會送康州

德州無證客不來大學點該去哪？市議員：我會送康州
無證客破7600人 紐約遊民所僅19個房間可使用

無證客破7600人 紐約遊民所僅19個房間可使用
小飛機偷渡13無證客 人蛇被捕

小飛機偷渡13無證客 人蛇被捕

熱門新聞

專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
戈巴契夫2018年出席紀錄片「遇見戈巴契夫」的首映。（路透）

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

2022-08-31 09:08
紐約時報形容台灣陷入暴風眼，在晶片博奕下求生。（路透）

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

2022-08-29 21:11
通膨居高不下，導致全美超過2000萬個家庭難以負擔公共事業費用帳單，數量創歷史新高。圖為紐約市民眾經過一家地產管理公司門口。(Getty Images)

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

2022-08-28 06:47
通貨膨脹期間還獲利上漲的行業，運輸業要算其中一員。(Pixabay)

快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多

2022-08-31 12:22

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔