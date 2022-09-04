川普加徵對中關稅 拜登政府延續

美國前總統川普在2018年7月宣布對數以千億計的中國商品加徵關稅 ，有效期為四年；美國貿易代表署(USTR)2日表示，應產業代表要求，將持續維持加徵關稅，接下來會再檢視相關措施。

美國貿易代表署透過聲明表示，依法規定加徵關稅的有效期為四年，5月起開始通知受益於關稅的美國企業代表，討論是否持續執行；由於收到持續加徵關稅的要求，關稅行動將持續下去，美國貿易代表署將對此展開審查。

一位美國貿易代表署官員匿名表示，最新行動看不出拜登政府是否會對相關關稅進行個別評估。

川普任內對超過3000億美元的中國商品加徵進口關稅，財政部長葉倫(Janet Yellen)6月時表示，削減關稅將有助降低美國物價，商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)支持降低家用商品的關稅，但保留鋼鋁關稅，以保護美國勞工和國家安全。

不過，這兩個人的主張與美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai)的主張衝突，戴琪反對放棄關稅這項可以保護美國利益的貿易手段。

此外，上一任美國駐港澳總領事史墨客離任前批評北京 破壞對港承諾，懸缺近兩個月後，南華早報2日報導，美國國務院將派遣擁有豐富對中國經驗的駐瀋陽前總領事梅儒瑞(Gregory May)出任美國駐港澳總領事，希望避免加劇華府和北京的緊張關係。