我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普賓州輔選 批拜登「全民公敵」、FBI「扭曲正義」

FBI搜海湖莊園後 川普首度亮相輔選 能救賓州選情？

強化抗中 國防部成立特別工作組 將簡化軍售流程

編譯中心／綜合3日電
美國宣布對台軍售案，包括艦載魚叉飛彈。(取自美國防部網站)
美國宣布對台軍售案，包括艦載魚叉飛彈。(取自美國防部網站)

為加快軍售外國盟友的速度，國防部上月成立一支特別工作小組來尋找簡化流程之道，藉此強化與中國的競爭，以及為提供軍事裝備給烏克蘭的國家補充武器。

華爾街日報」報導，五角大廈上月成立一個由高階官員組成、代號為「老虎小組」(tiger team)的特別工作小組，來檢視美國向外國出售武器長期效率不彰的現象。

國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)上月簽署備忘錄成立「老虎小組」，由負責國防政策的副部長貝克(Sasha Baker)，和負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特(Bill LaPlante)共同督導，其他成員包括各軍種代表。

一名高階官員稱，這個工作小組將尋找簡化部分步驟的方法，目的是把盟友夢寐以求的無人機、槍枝、直升機、坦克和其他武器裝備，更快交到合作夥伴和盟友手中。

官員表示，美中關係日益緊張以及俄羅斯入侵烏克蘭，國防部大約一個月前開始這項評估工作。

華爾街日報指出，美國國防部負責執行對外軍售計畫的大部分內容，但受到國務院監督。國務院將每年的軍售計畫作為一種外交政策工具，用於擴大美國影響力；國會最終負責批准所有對外軍售交易。

國會議員、業界和政府官員長期以來一直認為，美國對外軍售計畫不願承擔風險且進度遲緩，對於出售敏感技術的擔憂，可能會使交易延宕多年，這可能會讓一些國家不確定美國是否真心希望它們成為合作夥伴，並可能使美國希望保持密切關係的國家改買他國武器。

華府官員表示，在與中國的全球競爭中，美國必須加深與合作夥伴的關係，而衡量關係的標準往往是誰能以最快的速度、最便宜的價格，出售最優良、最先進的軍事裝備。

針對美國最新對台軍售，繼中國駐美大使館發言人發表聲明要求立即撤銷軍售計畫後，中國外交部發言人也表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

發言人強調：「美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫。中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權和安全利益。」

美國宣布對台軍售案，包括機載響尾蛇飛彈。(取自美陸戰隊網站)
美國宣布對台軍售案，包括機載響尾蛇飛彈。(取自美陸戰隊網站)

國防部 國務院 華爾街

上一則

小威廉絲美網終戰穿6層黑蓬裙 象徵6個榮耀時刻

下一則

數十名無證客集體偷渡 美墨邊界渡河遇急流已9死

延伸閱讀

美新軍售 美台商會：台仍難應對封鎖

美新軍售 美台商會：台仍難應對封鎖
美國對台軍售11億 助抵抗灰色地帶 中方：必反制

美國對台軍售11億 助抵抗灰色地帶 中方：必反制
中資北達州建廠一波三折 聯邦要求阜豐美國提供更多國安資料

中資北達州建廠一波三折 聯邦要求阜豐美國提供更多國安資料
美軍售樂山雷達後勤 台學者：可觀察是否性能提升

美軍售樂山雷達後勤 台學者：可觀察是否性能提升

熱門新聞

專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
戈巴契夫2018年出席紀錄片「遇見戈巴契夫」的首映。（路透）

戈巴契夫離世 留給美國的逆耳忠言是「這個字」

2022-08-31 09:08
紐約時報形容台灣陷入暴風眼，在晶片博奕下求生。（路透）

紐時：台灣矽盾地位成「暴風眼」 中國動武將玉石俱焚

2022-08-29 21:11
通膨居高不下，導致全美超過2000萬個家庭難以負擔公共事業費用帳單，數量創歷史新高。圖為紐約市民眾經過一家地產管理公司門口。(Getty Images)

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

2022-08-28 06:47
通貨膨脹期間還獲利上漲的行業，運輸業要算其中一員。(Pixabay)

快看世界／通貨膨脹也不差？這些行業反而賺更多

2022-08-31 12:22

超人氣

更多 >
前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?
遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾

遺囑財產已安排 陳文茜：明天可以走 此生無憾
「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發

「四分鐘得手」 紐約華人聚居地 催化轉換器竊案頻發
巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職

巧合？才批川普「不誠實煽動者」 CNN白宮記者宣布離職
殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔