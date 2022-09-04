強化抗中 國防部成立特別工作組 將簡化軍售流程

美國宣布對台軍售案，包括艦載魚叉飛彈。(取自美國防部網站)

為加快軍售外國盟友的速度，國防部 上月成立一支特別工作小組來尋找簡化流程之道，藉此強化與中國的競爭，以及為提供軍事裝備給烏克蘭的國家補充武器。

「華爾街 日報」報導，五角大廈上月成立一個由高階官員組成、代號為「老虎小組」(tiger team)的特別工作小組，來檢視美國向外國出售武器長期效率不彰的現象。

國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)上月簽署備忘錄成立「老虎小組」，由負責國防政策的副部長貝克(Sasha Baker)，和負責武器採購及後勤支援的次長拉普蘭特(Bill LaPlante)共同督導，其他成員包括各軍種代表。

一名高階官員稱，這個工作小組將尋找簡化部分步驟的方法，目的是把盟友夢寐以求的無人機、槍枝、直升機、坦克和其他武器裝備，更快交到合作夥伴和盟友手中。

官員表示，美中關係日益緊張以及俄羅斯入侵烏克蘭，國防部大約一個月前開始這項評估工作。

華爾街日報指出，美國國防部負責執行對外軍售計畫的大部分內容，但受到國務院 監督。國務院將每年的軍售計畫作為一種外交政策工具，用於擴大美國影響力；國會最終負責批准所有對外軍售交易。

國會議員、業界和政府官員長期以來一直認為，美國對外軍售計畫不願承擔風險且進度遲緩，對於出售敏感技術的擔憂，可能會使交易延宕多年，這可能會讓一些國家不確定美國是否真心希望它們成為合作夥伴，並可能使美國希望保持密切關係的國家改買他國武器。

華府官員表示，在與中國的全球競爭中，美國必須加深與合作夥伴的關係，而衡量關係的標準往往是誰能以最快的速度、最便宜的價格，出售最優良、最先進的軍事裝備。

針對美國最新對台軍售，繼中國駐美大使館發言人發表聲明要求立即撤銷軍售計畫後，中國外交部發言人也表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定。特別是「八·一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。