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「紅旗法」防堵槍枝暴力？實際上…許多州徒具形式

編譯盧炯燊／綜合2日電
「紅旗法」禁止把槍枝賣給不合規定的顧客，但嚴格執行的州不多。圖為科羅拉多州一家槍店陳列的AR-15攻擊步槍。(美聯社)
「紅旗法」禁止把槍枝賣給不合規定的顧客，但嚴格執行的州不多。圖為科羅拉多州一家槍店陳列的AR-15攻擊步槍。(美聯社)

美聯社的分析發現，儘管很多州都實行制止槍枝暴力的「紅旗法」(red flag laws) ，並吹捧為防患於未然，然而許多州幾乎沒有使用此法，其中一個原因是執法當局對法律缺乏認識，甚至有警察拒不採取有關權力，即使死於槍枝暴力下的人數仍不斷飆升。

所謂「紅旗法」是賦權警察，可從威脅要殺人者手中扣押他們槍枝。芝加哥是全美槍枝暴力的熱點地區之一，本是伊利諾伊州實行「紅旗法」的理想城市；但2020年以來，在導致1800人死亡的8500多起槍擊事件裡，僅使用4次「紅旗法」。同期間，新墨西哥州近600起槍殺案，僅使用了8次「紅旗法」。

美聯社取得的統計數據顯示，自 2020年以來，19個州及哥倫比亞特區透過紅旗法，從威脅殺人者身上移除槍枝1萬5049枝，即每10萬名成年人不到10枝。考慮到目前有數以百萬計的槍枝流通，專家們認為這個數字低得可憐，不足以減少槍枝暴力。

在分析這些數據後發現，各州對執行「紅旗法」的方式存在很大差異，但基本上與人口、槍枝擁有或犯罪率無關。

一些州顯然積極執行「紅旗法」，但一些則消極以對甚至抗拒。前亞利桑納州治安官員、支持擁槍的麥克(Richard Mack)認為，這個法律一開始就不應存在，因為它奪走國民的財產及自衛手段。

新墨西哥州警察協會負責人梅斯(Tony Mace)也說，許多警察認為，即使作為不得已的手段，但沒收槍枝也是危險和不必要的，尤其是在人煙稀少的地區。

也有一些州允許槍枝暴力者的家人、學校人員、同事或醫生，可以奪走他們的槍械，要求取槍令，可是除執法部門外，很多人都不知有這些法律的存在。

另外，根據美聯社-NORC在7月下旬的民意調查發現，78%的美國成年人強烈或在一定程度上支持紅旗法，但在某些州，特別是在農村地區，大多持強烈反對態度。

調查也顯示，有20%的成年人表示自己或認識的人，曾經歷過槍枝暴力，當中以非裔及西裔為最。

警察 新墨西哥州 亞利桑納州

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