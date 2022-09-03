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日軍屠殺新照？歷史學者存疑：部分照片早在網上流傳

特派員黃惠玲／綜合報導

明尼蘇達州當鋪收到第二次世界大戰期間日軍屠殺中國人系列照片的消息，引起廣大關注，當鋪東主凱爾(Evan Kail)在Tik Tok發布的影片2日點閱率超過1500萬次，不過，有歷史學者指稱，凱爾提供的部分屠殺照片，應不是由美軍拍攝，因為其中一些相片早就已經在網路流傳多時。

凱爾連續兩天在Tik Tok上傳有關該本相簿的影片，吸引許多人點閱。凱爾2日說，他的確收到一些對於照片真假及拍攝地點的質疑，他很感謝這麼多人關注這件事情，「就像我一開始說的，我自己研究日本歷史，了解世界大戰期間日軍在中國的屠殺暴行，這些照片的真偽我正在邀請專家鑑定，或許有些真的，有些假的，但無論如何，這本相簿重新讓更多人認識歷史、探討真相」。

來源：Fake History Hunter推特

歷史學者提優維斯(Jo Hedwig Teeuwisse)透過其推特帳號「偽歷史獵人」(Fake History Hunter)，發出了多篇推文探討凱爾收到屠殺照片的真偽，她說，儘管這本相冊可能包含該名美軍水手的真實生活照片與真實戰爭照片，但她對其中所謂南京大屠殺的圖片存疑。

提優維斯在推文中，一一指出相冊裡早在網路流傳的照片，她說，這些照片可能是來自不同年代的戰爭相關照片，網上一直有人把這些相片打包成盒販售，推測凱爾手中的相簿原始主人，可能買了這些照片然後放在該相冊中留作紀念。

她舉例，其中一張殘忍殺戮的「千刀萬剮」照，網路已流傳好幾年，根據資料顯示，這是在1905年拍攝的照片。經本報記者仔細搜尋，找到有一名在reddit帳號為MorbidReality的用戶指稱，照片中遭凌遲致死者為傅諸利(Fu Zhuli，音譯)。

此外，提優維斯也指出，相冊中一張標註為1937年12月的美國海軍奧古斯塔號(USS Augusta)軍艦遭攻擊的照片，不像是喜愛攝影的美軍在自己船隻遭射擊同時，還能從距離較遠的地方所拍下，「不是完全不可能，但可能性很低」。

凱爾表示，現在這本相冊中700多張照片都還沒有進行真假認定，「給我一點時間」，他說，他沒有從相冊擁有者那邊聽到該名美軍可能把買來的紀念照片放進相冊的情形；但他重申，希望有更多人看到這些照片，「這是非常重要的歷史，即使照片有些不是新的、真的，但透過這次影片，有成千上萬人認識了南京大屠殺的背景與歷史」。

凱爾說，過去兩天他接到來自中國大使館、中國南京侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館等機構提出有關照片的詢問，也有無數媒體想邀他受訪，更有許多民眾直接造訪他的當鋪希望看到照片，在此同時，他也跟Smithsonia博物館聯繫中，「這些照片我們不會賣給私人，希望最終能夠由博物館收藏」。

博物館 大使館 明尼蘇達州

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