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8月就業增逾31萬 喜見連20個月成長

記者張聲肇／綜合報導
就業市場上月增加31萬5000工作，成長穩定，圖為維州阿靈頓一家商店擺出「招人」的看板。(Getty Images)
就業市場上月增加31萬5000工作，成長穩定，圖為維州阿靈頓一家商店擺出「招人」的看板。(Getty Images)

聯邦勞工部最新統計顯示，8月非農業的就業職位增加31.5萬，就業市場穩定成長有助紓解勞力短缺，也將繼續逼促聯準會調升利率。

新增職位比預計6、7月將創造出來的少了10.7萬個，失業率也從7月3.5%略升為3.7%，顯示就業市場已開始走疲，令人對聯準會可能有辦法讓經濟趨緩卻不至於衰退，可以審慎樂觀。

勞工部2日發布的統計還包括時薪比7月略增0.3%、年增5.2%；每周工作時數也從34.6小時略降到34.5小時。

6個月來，將近80萬人加入勞動市場，把美國的勞動力規模推到歷史高峰，就業市場強勁，表示雖然2022年前兩季GDP都萎縮，經濟仍具韌性。

摩根大通銀行首席經濟學者斐若禮(Michael Feroli)說，就業仍在增長，表示經濟已步入衰退的說法毫無道理，也讓大家還能希望，經濟軟著陸的可行性仍在。

8月的新增就業雖然遠不如7月的52.6萬，卻仍比新冠病疫襲擊前多出24萬，更是連續第20月的增長。

有些經濟學者認為，8月的增長雖不如人意，也不用太緊張，因為8月向來是大家都去度假的時節，應徵就業的人數本來就低於平常，應徵率創下2006年以來的最低紀錄，不值得大驚小怪。

上個月新聘員工最多的行業是專業與企業服務業，總共招聘了6.8萬人，健康照護業新聘了4.8萬人。零售業新聘4.4萬人，製造業2.2萬，建築業1.6萬。

休閒旅遊業新聘3.1萬人，遠低於前7個月每月平均新聘9萬人的盛況，比起病疫襲擊前，職缺總數更少了120萬。

聯準會主席鮑爾上周就警告國人，央行將持續收緊銀根以對抗通膨，大家要有經濟緩成長、失業率緩上升、日子可能不好過的心理準備。

美國已於6、7月兩度大幅調高基本利率0.75個百分點，市場仍認為9月21至22日聯準會開會時，有58％的概率會再調升0.75個百分點。本月中預定發布的8月消費者物價數字，將是聯準會決定升息幅度的一大因素。

就業 聯準會 勞工部

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