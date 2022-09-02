科技戰再出手 美禁輝達、超微高端AI晶片輸中

拜登政府要求輝達(Nvidia)及超微(AMD)高端AI晶片未經許可，不得輸往中國及俄國，以免被中俄用於超級電腦及軍事用途。圖為超微晶片參加上海的數字娛博覽會。(路透)

美國壓制中國科技發展再出重手，拜登政府要求輝達(Nvidia，又譯「英偉達」)及超微(AMD)高端AI晶片 未經許可，不得輸往中國及俄國；輝達和超微為AI晶片領導廠商，產品主要用於AI加速器及伺服器模組快速演算，是資料中心的核心晶片；半導體專家分析，這些AI晶片也能用於超級電腦及軍事用途，因而被美國列入管制項目。

輝達在官網揭露，已8月31日收到聯邦政府通知，將配合新出口許可要求，暫停出貨到中國及俄羅斯；超微也證實收到政府通知，特定高端AI運算產品出口到中國前，須申請出口需可。美國商務部則未說明AI晶片出口的新準則，只說持續評估與中國相關的政策與行為，以免這些先進科技被用於錯誤用途。

《日經亞洲》引用美國商務部官員說，此舉為了保護美國國家安全和外交政策利益，並避免任何先進的美國技術最終被使用在中國軍事應用中。

輝達遭禁輸中為前一代A100繪圖處理器(GPU)及最新發表的H100 GPU，並非全面禁止，其中A100採用台積電 七奈米製程，H100採用台積電四奈米製程，輝達估影響約4億美元，未來也可能被迫把部門營運遷出中國；超微被管制的項目為MI100與MI250系列產品，分別採用台積電七奈米、六奈米製程。

半導體業者表示，這些晶片多用於資料中心伺服器，又稱為AI加速器，輝達和超微產品世代更迭，目的是加速資料模型演練及判謮，進而讓傳達到用戶端的手機或載具有更佳體驗，例如用於遊戲或使影像和語音辨識更快。美國基於國安出手，目的就是要斬斷中國發展AI及高效能運算產業。

不過也有分析師指出，輝達與超微這兩項晶片輸入中國占比仍不高。短期內這項禁令不會對中國技術產生重大影響。從長遠來看，該禁令將加速高端人工智能數據中心裝配線(assembly lines)離開中國。

路透指出： 「值此台灣的命運引發緊張局勢之際，這一宣布標誌著美國打擊中國技術能力的大幅升級，因為輝達和幾乎所有其他主要晶片公司的晶片都是在台灣製造。」

路透說，「如果沒有輝達及其競爭對手超微半導體等公司的美國晶片，中國將無法經濟且高效地執行用於圖像和語音識別等許多任務的高級計算。」