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美大使上海排隊做核酸 照片瘋傳 網熱議

中國新聞組／綜合1日電
美國駐中國大使伯恩斯(左)1日在推特發布一張他在上海排隊做核酸檢測的照片，引發熱議。(取自伯恩斯推特帳號)
美國駐中國大使伯恩斯(左)1日在推特發布一張他在上海排隊做核酸檢測的照片，引發熱議。(取自伯恩斯推特帳號)

美國駐中國大使伯恩斯(Nicholas Burns)1日發布一張他在上海排隊做核酸檢測的照片，引發瘋傳熱議。外國網友多表驚訝，美國大使竟然沒有豁免與特別安排；還有中國網友反問，上海市長有排隊做核酸嗎？

伯恩斯1日從北京搭乘高鐵到上海市，作到任後首次到上海的官式訪問。上海迄今仍實施嚴格的防疫措施，美國大使也難例外。

伯恩斯1日下午在推特發布一張照片，表示他在上海排隊做COVID-19核酸檢測。照片顯示，當時已入夜且剛下過雨，在上海街頭一個核酸採樣工作站前，伯恩斯身著西裝拿著手機與市民排隊等候做核酸。

上海目前規定，市民應每周至少作一次核酸檢測；入住酒店須提供48小時內核酸陰性證明；進入有明確防疫要求的公共場所和搭乘公共交通工具，需持72小時內核酸陰性證明。

伯恩斯推文後，立刻引發熱烈討論與分享。外國網友多表驚訝與好笑，原來美國大使在中國也要做核酸，而且還要排隊，沒有豁免與特別安排。一些美國網友認為大使遭到中國當局羞辱對待；還有人向伯恩斯提出警告，「他們現在得到你的DNA」。

美國駐中國大使館官方微博下午轉發這張照片，也引發大批中國網友按讚。網友相繼反問，「上海市長不知道排隊做過核酸沒有」、「不知道我們的官員需不需要排隊做核酸」、「我們的領導都在哪裡做核酸？」引起熱烈討論。許多人表示沒聽過也沒看過領導排隊做核酸，也有人指行政單位自己有設核酸採樣點，不需要排隊。

中國網友對美國大使也要排隊做核酸多表示好笑，認為入鄉隨俗，按法律程序走沒有毛病；但也有些網友質疑，伯恩斯是故意發照片指桑罵槐、黑中國。

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