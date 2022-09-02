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美晶片出口禁令 中批：典型科技霸權主義

中國新聞組／綜合1日電
拜登政府要求輝達(Nvidia)及超微(AMD)高端AI晶片未經許可，不得輸往中國及俄國，以免被中俄用於超級電腦及軍事用途。圖為超微晶片參加上海的數字娛博覽會。(路透)
拜登政府要求輝達(Nvidia)及超微(AMD)高端AI晶片未經許可，不得輸往中國及俄國，以免被中俄用於超級電腦及軍事用途。圖為超微晶片參加上海的數字娛博覽會。(路透)

拜登政府下達的晶片出口禁令，標誌美中高科技戰的升級，不僅打擊了中國軍用、民用高科技應用，並將推遲中國對高端晶片的研發，因而遭到中國政府的強烈反對。

中國外交部發言人汪文斌在1日舉行的例行記者會上抨擊美方的禁令是「典型的科技霸權主義」。同日，中國商務部發言人束玨婷也在一場例行的記者會上也對美方的出口禁令表達強烈反對的立場。

束玨婷說，美方不斷濫用出口管制措施，限制半導體相關物項對華出口，中方對此堅決反對。美方相關做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將嚴重影響美國企業的利益，阻礙國際科技交流和經貿合作，對全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復造成衝擊。

路透引述市場觀察人士的話說，美國政府的最新禁令很可能將影響到中國一系列科技巨頭，包括阿里巴巴、騰訊、百度和華為。

分析人士說，但也有專家擔心，美國對華單方面出口管制可能會適得其反。

福瑞集團的公告還說，受到影響的中國公司也許可以利用字母控股公司的谷歌雲或亞馬遜雲計算服務研發人工智能軟件，然後再返銷回中國。它們也可以利用多個低端晶片串聯來取代被禁的高端晶片的處理能力。

在中國的一位超微半導體前高層僱員向路透表示，美國新公布的禁令不會中斷中國科技公司在人工智能方面的研究，但短期內會讓這一研究耗資更多，效率更低。

分析人士指出，中國目前沒有公司可以很快提供取代超微半導體和輝達的晶片，但美國發禁令將促使中國繼續向中國國內的晶片公司投入巨資以縮小與美國公司的技術差距。

晶片 人工智能 拜登

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