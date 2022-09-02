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中方頻繁侵擾 金門首度擊落無人機

本報系記者／連線報導
針對中國無人機飛越上空，金防部標準作業是先射擊信號彈示警驅離。圖為平日演練畫面。(金防部提供)
針對中國無人機飛越上空，金防部標準作業是先射擊信號彈示警驅離。圖為平日演練畫面。(金防部提供)

近期中國無人機在金門等外島防區頻繁侵擾，中華民國總統蔡英文本周二下令適時採取必要反制措施後，當天傍晚台軍隨即開槍驅離。台灣陸軍金門防衛指揮部1日發出新聞稿，表示在當天中午12時03分，在獅嶼禁限制水域上空，射擊擊落一架民用空拍機。這是台軍首度開槍擊落無人機。

金門防衛指揮部指出，1日發現不明民用無人機一架進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即進行防衛射擊、予以擊落。據了解，無人機遭擊落後落海，並未找到殘骸。

無人機頻繁進入金門各島嶼防區侵擾，台軍原本的作業程序是射擊信號彈警示、驅離；遭到批評及蔡英文下令後，日前開始射擊反擊，1日開槍打下一架無人機。

蔡英文1日出席「軍人節表揚大會」指出，面對中國軍演後，仍然以無人機侵擾等「灰色地帶」衝突手法，並且結合認知作戰手段，持續對台灣進行文攻武嚇，她強調，「我們不會挑起爭端，但不代表我們不會反制。」並說已要求國防部適時採取必要且強力的反制措施，捍衛國家安全。

中國外交部1日下午舉行例行記者會，新聞司副司長汪文斌在回答外媒提問時，先是表示自己「不了解相關情況」，接著又說「台灣當局渲染緊張毫無意義」。

隨後，國台辦以發言人朱鳳蓮答記者問名義對此表示，中方「看到了有關報導」，「民進黨當局企圖藉機炒作，製造緊張氣氛，升高兩岸對立對抗，極其荒唐可笑」。

台北國防部1日指出，截至當天下午5時止，又有解放軍飛機53架次（14架次逾越海峽中線、9架次侵擾西南空域）、解放軍艦艇8艘次，持續於台灣周邊海空域活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

根據台北公布的「台海周邊空域活動示意圖」顯示，逾越台海中線的14架次，包括10架次殲11戰機、4架次殲轟7；侵擾西南防空識別區（ADIZ）的9架次，分別是1架次運8反潛機、5架次殲16戰機、2架次轟6機、1架次空警500機。

中國無人機日前飛到金門營區上空，蔡英文下令適時採取必要反制措施。(取自大陸社群網...
中國無人機日前飛到金門營區上空，蔡英文下令適時採取必要反制措施。(取自大陸社群網站)

驅離 蔡英文 國防部

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