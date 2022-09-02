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靈柩獻花 普亭不參加戈巴契夫葬禮

編譯盧炯燊／綜合1日電
俄羅斯總統普亭1日向戈巴契夫遺體致敬，但拒絕為他舉行國葬，也不會參加戈巴契夫喪禮。(美聯社)
俄羅斯總統普亭1日向戈巴契夫遺體致敬，但拒絕為他舉行國葬，也不會參加戈巴契夫喪禮。(美聯社)

俄羅斯總統普亭1日私下在已故蘇聯末代領導人戈巴契夫(Mikhail Gorbachev)的靈柩前放了一束玫瑰花，默哀片刻，低頭摸了摸棺材，畫了個十字，就走了；這就是普亭對戈巴契夫喪禮的態度。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，「戈巴契夫的告別式和喪禮將於3日舉行，遺憾的是，總統因工作行程而無法出席，所以他決定今天就親自向戈巴契夫致意。」

俄國媒體早前引述戈巴契夫女兒伊莉娜(Irina)的說法，喪禮將於3日上午10時到下午2時在莫斯科圓柱大廳(Hall of Columns)舉行，告別儀式後，他將被安葬在莫斯科的新聖女公墓(Novodevichy Cemetery)，旁邊是他的妻子賴莎(Raisa)，自蘇聯時代以來，這是國葬場所。

儘管戈巴契夫的喪禮會有軍事儀仗隊，加上墓地等都具有「國葬」元素，但官方並未宣稱是國葬。

俄羅斯不為戈巴契夫舉行國葬，普亭也不出席公開的儀式，反映克宮對戈巴契夫政治遺產的二分法。這位蘇聯末代領袖推行改革結束冷戰，在西方受到稱讚，但在國內卻因導致1991年蘇聯解體，數百萬人陷入貧困而受到許多人譴責。普亭曾以「本世紀最大的地緣政治災難」來哀嘆蘇聯的解體。

普亭雖然避免露骨批評戈巴契夫，但過去一再指責他未能獲得西方的書面承諾排除北約東擴，這件事30年來一直讓俄羅斯與西方關係苦惱，也是今年2月俄羅斯出兵烏克蘭的原因。

克宮對戈巴契夫的矛盾觀點，在國家電視台的廣播中反映出來，它讚揚戈巴契夫是一位歷史人物，但稱他的改革計畫不周，在與西方對話時未能捍衛國家利益。

親克里姆林宮的政治分析家馬爾科夫(Sergei Markov)認為，普亭只私下向戈巴契夫致哀，反映普亭有意表達尊重戈巴契夫的同時，也表明戈氏的政策完全不受歡迎。

俄羅斯公眾對戈巴契夫的政治遺產迄今仍存在嚴重分歧，一些人稱讚他結束了冷戰，在共黨極權統治70年後給人民政治自由，但另一些人責備他叛國。

俄羅斯總統普亭1日向戈巴契夫遺體致敬，但拒絕為他舉行國葬，也不會參加戈巴契夫喪禮...
俄羅斯總統普亭1日向戈巴契夫遺體致敬，但拒絕為他舉行國葬，也不會參加戈巴契夫喪禮。(美聯社)

戈巴契夫 普亭 俄羅斯

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