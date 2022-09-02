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俄國啟動軍演 強化與中國軍事合作

編譯盧炯燊／綜合1日電
俄羅斯國防部提供的照片顯示，中國派遣解放軍參加在俄羅斯舉行的「東方-2022」軍事演習。(歐新社)
俄羅斯國防部提供的照片顯示，中國派遣解放軍參加在俄羅斯舉行的「東方-2022」軍事演習。(歐新社)

俄羅斯1日至7日在俄羅斯遠東地區舉行代號「東方-2022」(East 2022)的軍事演習，中國派出陸海空三軍部隊全程參加。在俄羅斯進攻烏克蘭導致與美國和西方國家關係陷入緊張，美中也因台灣而關係緊張的背景下，中俄在軍事領域加強合作，引發外界的關注與疑慮。

俄羅斯國防部宣布，演習是在俄羅斯遠東和日本海的七個靶場舉行，動員5萬多名士兵及5000多件武器，包括140架軍機和60艘軍艦。中國出動陸軍2000多名士兵、300多輛軍車、21架戰機和3艘軍艦參加。

中國環球時報直言，中國首次派出三軍部隊參加軍演，展示中俄軍事合作的廣度和深度，以及相互信任。

儘管中俄多次強調，雙方的合作和聯合軍演並不針對任何第三方，但美聯社曾引述俄羅斯總統普亭表示，不排除俄中軍事結盟的可能。普亭還透露，俄羅斯與中國分享了一些高度敏感的軍事技術，協助中國迅速提升國防實力。

俄羅斯「東方-2022」演習展示了在俄烏戰爭後，俄中愈來愈緊密的軍事關係。中國不僅沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，反而指責美國和北約挑釁莫斯科。而在美國眾院議長裴洛西訪台後，美、中出現關係緊張，俄羅斯表示全力支持中國。

美國政府曾對中俄可能結成軍事聯盟表達關切，但迄今沒有證據說明中國向俄羅斯提供軍事援助。

密切關注俄中關係的政治分析家，卡內基莫斯科中心高級研究員加布耶夫(Alexander Gabuyev)指出，北京是向華府表明，它有能力向美國及其全球利益施壓，這一點很重要。他解釋，北京與莫斯科的聯合軍演旨在表明，若美國繼續全方位打壓中國，那它將別無選擇，只能加強與俄羅斯的軍事夥伴關係，這將直接影響美國及其盟國，包括日本的利益。

近年來俄中展開一系列聯合軍演，包括海軍演習以及派出長程轟炸機在日本海及東海巡邏，「東方-2022」則是這些聯合軍演的延續及進一步擴大。

來自14個國家的軍隊參加了俄羅斯主辦的「東方-2022」軍事演習，圖為俄羅斯國防...
來自14個國家的軍隊參加了俄羅斯主辦的「東方-2022」軍事演習，圖為俄羅斯國防部提供的開幕典禮照片。(歐新社)

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