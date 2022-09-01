FDA核准輝瑞、莫德納新版補強針 最快下周開放施打

加州一護士給民眾注射新冠疫苗補強針。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上月31日授權針對Omicron變種病毒的更新版補強針，聯邦疾病防治中心(CDC)顧問小組訂於1日開會討論適合接種的對象，最快下周開放接種；另一個好消息是，世界衛生組織(WHO)同日宣布，全球染疫病歿人數持續下降。

輝瑞 (Pfizer)與莫德納 (Moderna)的新冠疫苗 以拯救數以百萬計性命，FDA局長卡利夫(Robert Califf)說：「新補強針讓我們有機會戰勝另一波疫情。」

既有疫苗僅針對原種毒株，但疫情以來已出現多種變異株。

新版補強針包含半劑原本的疫苗配方，以及半劑針對Omicron亞種BA.4和BA.5的配方，後兩者目前是新增病例的主要感染源。

新版補強針將提供針對各種變異病毒株的保護力，但僅限已打過原本疫苗者接種；輝瑞新疫苗只能讓12歲以上民眾接種，莫德納新疫苗只開放給成人，接種時機與上一劑疫苗間隔至少兩個月，不能當作第一劑疫苗。

在新版補強針開放民眾接種之前，CDC顧問小組1日將辯論相關證據，包括是否讓高風險族群優先接種。

政府已向輝瑞及莫德納採購逾1億7000萬劑新疫苗，輝瑞下周末前會配送1500萬劑，莫德納未透露現貨數量，僅表示「未來幾天」會準備好。

然而，人們是否願意再次挽袖接種疫苗是一大問題；數據顯示，僅半數人接種首劑補強針，僅33%的50歲以上民眾接種第二劑補強針。

約翰霍普金斯公衛學院病毒學者裴卡斯(Andrew Pekosz)說，即便曾感染Omicron早期病毒株的人，也可能重複感染，「仍要打補強針」。

WHO表示，上周全球新增450人感染新冠肺炎，比前一周減少16%，病歿人數減少13%，來到1萬3500人；儘管全球染疫與病歿情況改善，但東南亞與西太平洋地區的的情況仍不佳，前者上升15%，後者略增3%。