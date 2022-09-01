未完成人體實驗 新版疫苗為何獲批准 CDC主任這樣說

FDA於8月31日批准使用的升級版輝瑞和莫德納新冠疫苗補強劑，由於未進行全面的人體測試，讓一些人感到猶疑。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )31日批准使用莫德納 與輝瑞製造的新冠疫苗補強針，升級版疫苗針對Omicron變異株，尚未進行全面的人體測試，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)對此表示，若等待人體實驗數據結果出爐，隨著病毒快速演變，屆時新型疫苗恐怕已經過時。

瓦倫斯基上周表示：「如果我們等待人體數據出爐，而不只是實驗老鼠數據，我們將使用我認為可能已經過時的疫苗。」秋季與冬季預計將有另一波疫情高峰，若繼續等待人體實驗結果，可能會有嚴重的後果。

FDA開放12歲以上人群接種輝瑞疫苗補強針，莫德納疫苗的年齡限制則為18歲，預計於接下來幾日內待CDC公布指南後開始接種。

兩種新疫苗均尚未完成人體試驗，FDA的決策基於新冠疫苗安全性的現有真實數據、早期針對舊型Omicron變種病毒的臨床試驗數據，以及目前針對BA.5病毒的實驗室老鼠測試資料。

未等待人體實驗即推行疫苗並非首次，往年FDA推行流感疫苗 也採取相似策略，流感疫苗每年都會在沒有人體試驗的情況下安全地更新，以跟上突變的流感病毒。

但FDA的決策也引起科學界的爭論，部分專家建議等待人體試驗結果後再接種新型補強針。

威爾康乃爾醫學院(Weill Cornell Medicine)免疫學者穆爾(John Moore)說：「在我看來FDA仰賴老鼠數據很奇怪，任何形式的老鼠實驗數據無法確實預測人體將如何反應。」

然而國內急需針對BA.5變異株的新型疫苗，該病毒株目前占國內確診病例近88%；瓦倫斯基說：「我認為使用為現在流行的變異株量身訂作的疫苗是最好的辦法。」並提到新疫苗更新的成分「非常非常少」，預計不會影響疫苗安全性。