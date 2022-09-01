「聖妞」現象恐持續到年底 連續3年出現本世紀首見

熱心人士8月31日在洛杉磯市街頭向人們派發礦泉水和飲料，幫助解暑。(美聯社)

聯合國世界氣象組織(WMO)上月31日預測「聖妞現象」（La Niña，反聖嬰現象）可能持續至今年年底，是本世紀首度連續三年出現「聖妞現象」，連年的影響也導致乾旱與洪災等極端氣候事件加劇。

近幾周信風(trade winds)增強，太平洋東部與中部赤道周圍的聖妞現象加劇；聖妞現象會使海水表面溫度大幅降低。WMO高級官員也警告，連續三年的聖妞現象並不代表全球暖化 現象就此緩解。

WMO秘書長塔拉斯(Petteri Taalas)指出：「連續三年出現聖妞現象是特殊狀況，其降溫效應暫時減緩全球氣溫上升，但不會阻止或翻轉長期的暖化趨勢。」

聖妞現象會改變全球的天氣模式，經常導致大西洋生成更多颶風 ，美西地區降水減少、野火增多，以及造成美國中部的農業損失；研究表明聖妞現象在美國造成的經濟損失大於聖妞現象。

聖嬰現象與聖妞現象合稱為「聖妞-南方振盪現象」(El Nino Southern Oscillation，簡稱恩索現象ENSO)，是對氣候影響最重大的其中一個自然因素，有時會使人為因素造成的氣候變遷 增加或減弱。