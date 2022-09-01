巴基斯坦洪災損失慘 「如淹掉1個懷州」 奪1200命

巴基斯坦洪水氾濫成災，導致1200人死亡、50萬人流離失所及100億美元的災損，淹水面積更廣達9萬7000多平方哩，約相當於懷俄明州大小。(路透)

受季風帶來的連日強降雨影響，巴基斯坦大面積淹水；據政府數據統計，這場降雨已導致1200人死亡、50萬人流離失所及100億美元的災損，而淹水面積更廣達9萬7000多平方哩，約相當於懷俄明州 大小。

災民湧入全國各地的難民營等待救助，聯合國也緊急呼籲各國對巴基斯坦人道捐款1億6000萬美元，以協助應對史無前例的氣候災難。

大面積淹水也讓巴基斯坦的地形地貌產生巨大變化，衛星公司馬克思科技(Maxar Technologies)拍攝的高空圖就顯示受災最嚴重的信德省(Sindh)因豪雨形成巨大內陸湖泊；國家航空暨太空總署(NASA)的空照圖也顯示，信德省北部的旁遮普省(Punjab)好幾處農田都被摧毀，只剩大量爛泥。

事實上，這起強降雨影響範圍波及全國，不只信德省與旁遮普省受到影響；西北部開伯爾–普赫圖赫瓦省(Khyber Pakhtunkhwa)34歲的災民札曼(Fakhar Zaman)就說：「我們位於農村的家在山洪爆發後幾分鐘就被大水淹沒，而我們到現在都沒有得到任何救援，沒人給我們食物或飲用水。」

信德省衛生廳長佩楚羅(Azra Fazal Pechuho)表示，為防範大水後常見的各種傳染病爆發，官方已在受洪水 影響地區開設4210個臨時醫療院所；世界衛生組織(WHO)也發布聲明，將持續監控巴基斯坦急性腹瀉、霍亂和各種傳染病的監控，做好準備隨時可向伊斯蘭馬巴德當局提供藥物和醫療設備協助控制災後疫情 。