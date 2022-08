黛妃之死撼動王室 威廉、哈利王子繼承母親的平易近人

倫敦民眾30日自發前往肯辛頓宮獻花,紀念戴妃逝世25周年。(美聯社)

25年前,人們震驚得知,36歲的黛安娜王妃悲劇性地在巴黎因車禍過世,公眾紛紛湧向黛妃在肯辛頓宮的住處,哀悼她的離去,迫使英國 王室成員理解到,黛安娜的平易近人,是溫莎家族從未想過的與人民連結的方式;這些教訓自此啟發了其他王室成員,包括黛安娜兒子威廉和哈利 王子都變得更隨和、更平易近人。

歷史學家歐文斯(Ed Owens)說:「除了伊莉莎白二世女王本人外,黛妃可能是英語世界最知名的女性。」黛安娜的一瞬間消逝,為英國王室帶來了持久的變化。

黛妃遺產 女王改走親民路線

看看今年6月慶祝女王登基70周年的白金禧年音樂會,就足以為證:搖滾樂隊加上歌手、舞者、外加雷射光於空中繪出柯基犬照片;伊莉莎白女王二世本人更博得了最大掌聲,她出現在一部短片中,與英國國寶帕丁頓熊共享一壺茶;然後,她親自解開了一個長期謎團:她著名的黑色手提包裡裝的是一份應急用的橘子果醬三明治。

「尋找自己的黛安娜」(Diana in Search of Herself)一書作者、歷史學家史密斯 (Sally Bedell Smith) 指出,民眾自發性地為黛安娜的死哀悼,與王室的沉默反應形成鮮明對比,王室為此遭受批評,促使溫莎家族成員反省、試圖理解為何黛安娜死亡會引發如此壯觀場面。

黛安娜王妃1987年與小王子威廉和哈利在西班牙度假。(美聯社)

史密斯指出,「女王在黛安娜去世後的最初幾年設法以她的智慧去做出調適,盡可能與人民互動,現在大家都可以看到這種『非正式性』擴大了,威廉王子和凱特王妃尤其如此;我認為這正是黛安娜的遺產。」

例如,威廉和凱特將改善心理健康服務作為首要目標,甚至公開討論自己的掙扎;哈利王子是受傷退伍軍人權益倡議者;至於查理王子的名譽,得等到公眾對他對待黛安娜的怒意消退,才開始恢復;2005年他與卡蜜拉結婚也有助軟化他的形象。

梅根 出走 顯示王室束縛仍在

黛安娜的兒子威廉(左)和哈利王子(右)都變得更隨和、更平易近人。(美聯社)

但君主制仍需要吸取教訓。例如,安德魯王子發生與被定罪的美國淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)有關聯的醜聞;哈利和美國混血兒前女演員妻子梅根決定放棄王室職責,在南加州生活。梅根對外表示,她覺得自己受到宮廷生活束縛,甚至有王室成員在她第一個孩子出生前詢問過孩子的可能膚色。

「家族企業:君主制、大眾媒體和英國公眾,1932-1953」 (The Family Firm: Monarchy, Mass Media and the British Public 1932-1953)一書作者歐文斯表示,這代表王室尚未完全吸取黛安娜的教訓。歐文斯談到梅根時說:「王室再次未能創造出足夠空間。」