蔡英文下令反制 中國無人機侵擾 台首開槍驅離

中秋節前夕，蔡英文總統（左）30日赴澎湖勗勉空軍天駒部隊。(記者余承翰／攝影)

在中國無人機連日侵擾金門軍事禁航區後，台灣軍方30日首次以實彈驅離 無人機；蔡英文 總統則在當日赴澎湖視導部隊，這也是她在中國大陸月初軍演後首度跨海前往前線部隊視察。針對大陸的無人機侵擾，蔡英文表示，「我們自我克制，但不表示我們不會反制」，她已經下令國防部 ，適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空的安全。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre)在例行記者會上重申，美國將持續依據一中政策與台灣深化關係，也呼籲北京重啟暫時關閉的對話。國務院首席副發言人帕特爾(Vedant Patel)則在電話記者會上回應，希望中國不要使情勢升級，中國也沒有理由製造危機。

中國無人機日前飛到金門軍方營區上空，拍攝清晰的畫面，台灣軍方29日先行警告，再首度以實彈射擊驅離。（取自中國社群網站）

微博「台灣傻事」日前上傳一部44秒的影片，内容顯示一架無人機近距離完整拍攝金門外島一處營區，圖中旗桿上的國旗還被打上馬賽克。(取自微博台灣傻事影片) 網上瘋傳的中方無人機拍攝金門外島守軍影片，無人機近距拍攝一處大型機槍碉堡上的有頂崗哨，明顯看到簡報圖台、機艦識別掛圖畫面。(取自微博台灣傻事影片)

無人機傳圖 台輿論憤慨

來自中國大陸的民用無人機，連日飛入金門防區，崗哨及牆上圖表，清晰可見。台灣軍人先是用石頭丟擊，影片經網路大量轉傳後，引來輿論憤慨，台灣政府態度轉趨強硬。蔡英文在澎湖才講完話，軍方立刻對中共無人機展開射擊驅離。金門防衛指揮部表示，30日仍有無人機進入大膽、二膽、獅嶼地區，其中，一架無人機在軍方示警後仍持續盤旋，因此射擊驅離，無人機才往廈門方向飛離。過去金防部對此類事件都採取發射信號彈，這是首次開槍驅離。

台稱「放鞭炮嚇嚇麻雀」

台灣國防部長邱國正表示，國軍從來不挑釁，但面對中共不平和、不理性、傷及兩岸和平的態度，國防部以自我防衛著眼，針對無人機已有策進作為。至於中國外交部發言人趙立堅聲稱無人機是到自家庭院去轉轉，不要大驚小怪，邱國正也向對岸喊話：「我放個鞭炮嚇嚇麻雀，到時你也不要大驚小怪。」

蔡英文表示，近來中國大陸以無人機侵擾的「灰色地帶」衝突手法，結合認知作戰，持續對台灣進行文攻武嚇，「敵軍越是挑釁，我們越要冷靜。我們不會讓對岸有不當的藉口來製造衝突，我們不會挑起爭端，我們自我克制，但不表示我們不會反制。」

為美國空軍戰略事務擔任顧問的詹益庭(Eric Chan)接受美國之音訪問時表示，台灣軍方有自己的交戰守則，中方最近騷擾台灣軍人的做法是為了展現解放軍號稱的實力和台灣的軍事弱點，這種做法也讓蔡英文政府承受極大壓力，必須果斷做出反應。現在這種情況提高了無意間引發的後果和衝突的可能性。

美拒證實對台軍售11億

至於多家媒體報導拜登政府將宣布對台軍售11億美元，尚皮耶拒絕證實，她說，美國會持續履行根據台灣關係法所做的承諾，協助台灣自我防衛。

此外，白宮國安會30日宣布，國家安全會議顧問蘇利文（Jake Sullivan）31日和下月1日將在夏威夷與日本國家安全保障局局長秋葉剛男和南韓國家安保室室長金聖翰舉行會談，並訪問美軍印太司令部，討論捍衛自由開放印太地區的同盟。