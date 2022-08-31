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中國觀察／大局底定 20大「早開」防夜長夢多

香港特派員李春
中共20大將於10月16日舉行，外界關注中共總書記習近平是否繼續擔任總書記職務。圖為2017年10月，習近平(中)出席中共19大閉幕式。(美聯社)
中共20大將於10月16日舉行，外界關注中共總書記習近平是否繼續擔任總書記職務。圖為2017年10月，習近平(中)出席中共19大閉幕式。(美聯社)

中共中央政治局會議決定了19屆七中全會的會期，同時定出了向七中全會建議的中共20大會期，不僅是技術性的會期明朗化，還在字裡行間發出明確的訊號，中共20大就此大局底定。

說大局底定，先看會期，之前各種傳言和各種猜度，總結起來有早開、晚開、不開三論。早開當然有快刀斬亂麻之意，原估計10月下旬；晚開說明遇到了麻煩，可能拖到11月下旬；不開則是諸事擺不平下，以疫情、台海之類理由擱置來年再說。

現在的結果是早開，且比預計的10月下旬還要早，甚至早過北戴河水涼後說的10月18日和28日兩個日子，側面體現的是，中共決策層的急迫之情。

中共決策層因何會急迫，理由千萬條，一條最重要，就是各個大難題都商定了，既然世事如棋，就怕夜長夢多，大局定下，就得快馬加鞭。

那大局是什麼呢，先從程序上說，通常中共黨代會大換班，會前要定下三個大局，即思想路線、政治路線、組織路線。三條路線互為表裡，外面以為一眾人都是拿著名單爭來吵去，其實定了思想就等同定下首領，然後是怎樣一個組合的人，來執行這樣的政治路線。這些事都得在這次政治局會議交鋒，交手差不多了，才算大局初定。

中共歷次黨代會前的七大全會，都等同大會前的籌備會議，人事名單、黨章修改草案、政治報告徵求意見稿都白紙黑字，才付諸「七中全會」表決定案。等到開中共黨代會，就只是六個字了，即「走程序、防意外」。

既然大局底定，今次中央政治局會議又透出什麼新意來呢？撰寫這公告稿的人，大致以三句話點醒各方，一是告訴大家，舉什麼旗已定了，即「大會將高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀，全面貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想」。

其二，在一堆口號中，可精挑出一行字，是繼續統籌推進「五位一體」總體布局、協調推進「四個全面」戰略布局。那布局是總體加戰略，構成的是一條道路，定下的是走這條路。

其三，結尾有句極不起眼的話，那是「目前大會各項籌備工作進展順利，要繼續扎實做好大會籌備工作，確保大會勝利召開」。

大會能否勝利召開，關鍵在人事，說直白點，中央政治局告訴大家，別吵了，人事盤子已擺好了，進展算是順利。

中共 疫情 習近平

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