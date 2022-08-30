錢尼選2024 三個關鍵州選民不看好

因為反對川普，初選失利的國會眾議員錢尼。(美聯社)

國會眾議員 麗茲•錢尼(Liz Cheney)將在懷俄明州黨內初選的慘敗視為個人政治生命新起點，表示要以林肯為榜樣，在輸掉國會選舉後仍成為最偉大的總統之一；但愛阿華、新罕布夏和南卡羅來納三個關鍵州的共和黨 選民和地方官員卻都認為，錢尼參加2024年總統初選毫無勝算，她若參選實際上反而幫助了川普 。

美聯社報導，錢尼在敗給川普背書的對手後，表示不排除2024年以共和黨或獨立派身分參選總統，接近她的人士認為獨立派身分可吸引更多民主黨選民，但錢尼表示她的主要目的是阻擋川普，因此幾乎肯定她是以共和黨的身分參選。

錢尼的團隊認為，錢尼是毫無爭議的反川大將，她2024年參選便於在全國廣泛募款，並得到與前總統布希關係密切的父親、前副總統錢尼的支持。

但在最可能決定2024年總統提名人的幾個關鍵州，共和黨選民對錢尼幾乎沒有一絲熱情。全美最早初選的愛阿華州選民在錢尼16日初選出局後還公開慶祝。

第摩因(Des Moines)一位共和黨義工說：「錢尼出局是愛州共和黨的慶祝日。」該州一名67歲的退休鄉村教師說：「錢尼支持彈劾川普是背叛共和黨，我永遠不會支持她。」

連反對川普的愛州退伍軍人和共和黨選務人員柯林斯(Gentry Collins)也表示，他特別尊重錢尼，但不知她如何贏得選票，「她可能拿到反川群體的票，但遠遠不夠。錢尼是我喜歡的共和黨人，但我看不到她有機會。」

南卡州共和黨州眾議員卡斯基(Micah Caskey)說：「部分共和黨人會贊成錢尼的主張，但並不意味著她受到廣泛歡迎，我不認為她能有參選資格。川普可能在少數共和黨選民中不占優勢，但大部分選民會支持川普，最終幫助他獲得黨內提名。參選人愈多，川普就愈可能成功。」

新罕州一位共和黨義工表示：「沒人談論錢尼，她不知道自己在做什麼。」新罕州長共和黨蘇努努(Chris Sununu)儘管嘲諷川普，但拒絕歡迎錢尼團隊到新罕州活動，州長發言人說：「蘇努努現在的焦點是期中選舉，討論2024年是浪費時間。」