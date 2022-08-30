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錢尼選2024 三個關鍵州選民不看好

編譯孫梁／綜合29日電
因為反對川普，初選失利的國會眾議員錢尼。(美聯社)
因為反對川普，初選失利的國會眾議員錢尼。(美聯社)

國會眾議員麗茲•錢尼(Liz Cheney)將在懷俄明州黨內初選的慘敗視為個人政治生命新起點，表示要以林肯為榜樣，在輸掉國會選舉後仍成為最偉大的總統之一；但愛阿華、新罕布夏和南卡羅來納三個關鍵州的共和黨選民和地方官員卻都認為，錢尼參加2024年總統初選毫無勝算，她若參選實際上反而幫助了川普

美聯社報導，錢尼在敗給川普背書的對手後，表示不排除2024年以共和黨或獨立派身分參選總統，接近她的人士認為獨立派身分可吸引更多民主黨選民，但錢尼表示她的主要目的是阻擋川普，因此幾乎肯定她是以共和黨的身分參選。

錢尼的團隊認為，錢尼是毫無爭議的反川大將，她2024年參選便於在全國廣泛募款，並得到與前總統布希關係密切的父親、前副總統錢尼的支持。

但在最可能決定2024年總統提名人的幾個關鍵州，共和黨選民對錢尼幾乎沒有一絲熱情。全美最早初選的愛阿華州選民在錢尼16日初選出局後還公開慶祝。

第摩因(Des Moines)一位共和黨義工說：「錢尼出局是愛州共和黨的慶祝日。」該州一名67歲的退休鄉村教師說：「錢尼支持彈劾川普是背叛共和黨，我永遠不會支持她。」

連反對川普的愛州退伍軍人和共和黨選務人員柯林斯(Gentry Collins)也表示，他特別尊重錢尼，但不知她如何贏得選票，「她可能拿到反川群體的票，但遠遠不夠。錢尼是我喜歡的共和黨人，但我看不到她有機會。」

南卡州共和黨州眾議員卡斯基(Micah Caskey)說：「部分共和黨人會贊成錢尼的主張，但並不意味著她受到廣泛歡迎，我不認為她能有參選資格。川普可能在少數共和黨選民中不占優勢，但大部分選民會支持川普，最終幫助他獲得黨內提名。參選人愈多，川普就愈可能成功。」

新罕州一位共和黨義工表示：「沒人談論錢尼，她不知道自己在做什麼。」新罕州長共和黨蘇努努(Chris Sununu)儘管嘲諷川普，但拒絕歡迎錢尼團隊到新罕州活動，州長發言人說：「蘇努努現在的焦點是期中選舉，討論2024年是浪費時間。」

共和黨 川普 眾議員

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