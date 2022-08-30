美國大麻吸食者 超過抽菸癮君子

蓋洛普最新民調顯示，吸食大麻的人數首度超過抽菸癮君子。圖為紐約市的兩名男子在街上吸食大麻。(美聯社)

11月期中選舉勝進入倒數階段，選民今年最在意的主要社會議題除了經濟、墮胎 權還有大麻合法化 。

聯邦最高法院6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，相關討論甚囂塵上，各黨初選也聚焦人工流產議題；大麻合法化則是阿肯色州、馬里蘭州和密蘇里州歷年選舉熱門議題。

大麻議題升溫之際，恰逢蓋洛普(Gallup)最新民調 顯示，吸食大麻的人數首度超過抽菸癮君子。

蓋洛普上周公布美國大麻與香菸使用人數，首次出現抽大麻的人數超過吸菸者的情況，16%的人自稱受訪前七天曾抽大麻，11%的人自稱受訪前七天曾抽菸。

這種情況也反映在紐約市街頭，銷售大麻及其吸食用具的店家林立，整條街道散發著令家長害怕的氣味。

CNN資深數據記者(data reporter)安藤(Harry Enten)比喻，在人類首次登陸月球的1969年，試想大麻有朝一日會和菸一樣普及，難以想像。

蓋洛普民調自1969年起訪查民眾使用大麻和菸的趨勢，當年僅4%美國受訪者坦承使用大麻但經常抽菸，反觀今日有48%受訪者曾抽大麻。

大麻與菸的使用趨勢在過去數十年來朝反方向發展，1985年，受訪前一周曾抽大麻(33%)的人數與抽菸(35%)相當。

在那之後，抽菸人數持續減少；時至2013年，僅19%的人一周至少抽一次菸，但有38%的人在那一年內曾抽大麻。

抽大麻者的年輕人愈來愈多，國家衛生研究院(NIH)上周指出，2021年抽大麻的年輕成人比2020年多。

約30%的35歲以下受訪者曾抽大麻，比其他年齡層還高，抽大麻的35歲到54歲人占16%，55歲以上的人占7%。

CNN指出，抽菸並非「很酷的事情」，35歲以下成人僅8%每周至少抽菸一次，35歲到54歲10%，55歲以上14%。

安藤指出，大麻使者比率增加，此議題對政治的影響會更劇烈，大麻使用人數增加，會讓娛樂大麻合法化政策推行更加容易。

1969年僅12%的人支持大麻合法化，近年新澤西州、亞利桑納州及蒙大拿州陸續通過娛樂大麻合法化措施，相關政策今年若在馬里蘭州、南達科他州通過，可能再次令人震驚。

安藤感嘆：「時代真的變了。」