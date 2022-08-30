學貸減免被視為「意外之財」收入 13州可能要繳稅

拜登政府推出學貸減免政策，將遇到多重法律上挑戰，才能穩定實施，包括是否申貸人還得繳納意外的所得稅。(美聯社)

拜登 政府的學貸減免對象主要為年收入12萬5000元以下畢業後就業的申貸人，但是按13個州的稅制，如果沒有「緊急性」地更動，則如此的減免政策可能被政府視為是申貸人的一筆「意外之財」，因此必須繳納一定的所得稅，包括夏威夷、麻州及紐約等州。

「紐約郵報」28日報導指，州稅政策研究中心(Center for State Tax Policy)副總瓦查克(Jared Walczak)24日在部落格上撰文指出，不論州或聯邦，「債務得到減免，視為收入」是政府「一般慣例」，予以課稅變得理所當然。

但紐約州 財稅廳29日回答媒體詢問時表示，拜登政府的學貸減免所涉金額，不會被視為申貸人的所得，也不會課稅，紐約州申貸者不用擔心；同時，紐約州議會也表示將盡快修法，明定學貸減免金額，不得視為申貸人收入。

拜登政府的學貸減免政策，會列為「美國救援計畫法案」(American Rescue Plan Act)的一環，因此不必繳納聯邦稅；一些州的稅制會自動跟進聯邦政府，有資格減免學貸者預料就不會遭到州政府課稅，但並非所有的州都是如此。

13個可能會向有資格減免學貸者課稅的州分別為：阿肯色、夏威夷、愛達荷、肯塔基、麻州、明尼蘇達、密西西比、紐約、賓州、南卡羅來納、維吉尼亞、西維吉尼亞、威斯康辛等州。

瓦查克在文中指出，如果民眾背負的學貸減少1萬元，夏威夷州 政府可能會徵收至多1100元的稅，13個州中最多；次之的明尼蘇達州則是985元；賓州最少，至多300元；其餘均在500元至700元間，其中麻州為500元，紐約州為685元。

瓦查克列的數額為最大值，真正因學貸減免而須繳納的稅率，仍是以收入狀況而定；此外，如果是得到2萬元的學貸減免者，要繳納的稅賦有可能會翻倍。

不過最終會向學貸減免者徵稅的州政府可能會遠少於13州，因為在明年春的報稅季之前，各州議會仍可能通過法案，或是由州長、稅務機構等發布行政命令，豁免學貸減免的納稅義務。

瓦查克還向「彭博」表示，各州政府若有心豁免學貸減免的納稅義務，考量到明年春季就要報稅，在時間上可能已「有些急迫」；不過瓦查克也說，各州民眾要求政府跟進聯邦稅制的民意壓力可能也會變得愈來愈大。