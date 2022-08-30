我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉槍殺紐約外賣郎嚴志文 赫希6頁遺書曝光

追蹤50萬人11年研究：每天喝兩杯茶 少生病、更長壽

學貸減免被視為「意外之財」收入 13州可能要繳稅

編譯洪毅／綜合28日電
拜登政府推出學貸減免政策，將遇到多重法律上挑戰，才能穩定實施，包括是否申貸人還得繳納意外的所得稅。(美聯社)
拜登政府推出學貸減免政策，將遇到多重法律上挑戰，才能穩定實施，包括是否申貸人還得繳納意外的所得稅。(美聯社)

拜登政府的學貸減免對象主要為年收入12萬5000元以下畢業後就業的申貸人，但是按13個州的稅制，如果沒有「緊急性」地更動，則如此的減免政策可能被政府視為是申貸人的一筆「意外之財」，因此必須繳納一定的所得稅，包括夏威夷、麻州及紐約等州。

「紐約郵報」28日報導指，州稅政策研究中心(Center for State Tax Policy)副總瓦查克(Jared Walczak)24日在部落格上撰文指出，不論州或聯邦，「債務得到減免，視為收入」是政府「一般慣例」，予以課稅變得理所當然。

紐約州財稅廳29日回答媒體詢問時表示，拜登政府的學貸減免所涉金額，不會被視為申貸人的所得，也不會課稅，紐約州申貸者不用擔心；同時，紐約州議會也表示將盡快修法，明定學貸減免金額，不得視為申貸人收入。

拜登政府的學貸減免政策，會列為「美國救援計畫法案」(American Rescue Plan Act)的一環，因此不必繳納聯邦稅；一些州的稅制會自動跟進聯邦政府，有資格減免學貸者預料就不會遭到州政府課稅，但並非所有的州都是如此。

13個可能會向有資格減免學貸者課稅的州分別為：阿肯色、夏威夷、愛達荷、肯塔基、麻州、明尼蘇達、密西西比、紐約、賓州、南卡羅來納、維吉尼亞、西維吉尼亞、威斯康辛等州。

瓦查克在文中指出，如果民眾背負的學貸減少1萬元，夏威夷州政府可能會徵收至多1100元的稅，13個州中最多；次之的明尼蘇達州則是985元；賓州最少，至多300元；其餘均在500元至700元間，其中麻州為500元，紐約州為685元。

瓦查克列的數額為最大值，真正因學貸減免而須繳納的稅率，仍是以收入狀況而定；此外，如果是得到2萬元的學貸減免者，要繳納的稅賦有可能會翻倍。

不過最終會向學貸減免者徵稅的州政府可能會遠少於13州，因為在明年春的報稅季之前，各州議會仍可能通過法案，或是由州長、稅務機構等發布行政命令，豁免學貸減免的納稅義務。

瓦查克還向「彭博」表示，各州政府若有心豁免學貸減免的納稅義務，考量到明年春季就要報稅，在時間上可能已「有些急迫」；不過瓦查克也說，各州民眾要求政府跟進聯邦稅制的民意壓力可能也會變得愈來愈大。

紐約州 夏威夷州 拜登

上一則

新研究：北極「升溫」比全球各地均速快近4倍

下一則

川普文件審閱結束 司法部：設第三主事官已無關緊要

延伸閱讀

學貸減免算「意外之財」？ 13州的申請人可能要多繳稅

學貸減免算「意外之財」？ 13州的申請人可能要多繳稅
聯邦貿易委員提醒 小心聯邦學貸相關詐騙

聯邦貿易委員提醒 小心聯邦學貸相關詐騙
Politico：拜登將對台軍售11億 含響尾蛇飛彈可掛F-16

Politico：拜登將對台軍售11億 含響尾蛇飛彈可掛F-16
華郵：避免開戰 美國支持台灣須取得艱難平衡

華郵：避免開戰 美國支持台灣須取得艱難平衡

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
專家警告，若真的出現經濟衰退，全美房地產價格將平均暴跌20%。圖為加州拍達路瑪地區的房屋。(Getty Images)

穆迪：明年房價恐暴跌20% 「泡沫」時期購屋非常可怕

2022-08-27 23:21
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
川普的海湖莊園日前遭到FBI搜索。（美聯社）

舉報川普暗藏密件的內應身分曝光 前白宮高層說是他

2022-08-27 13:09
麻省理工學院教授陳剛因為曾遭司法部間諜罪調查，決定退出聯邦資助研究。(路透)

「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

2022-08-27 10:07
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

2022-08-26 12:34

超人氣

更多 >
布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘

布碌崙中餐廳抓賊 華裔輔警、店主反被拘
留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命

留下遺書走上絕路 27歲韓女星柳珠恩殞命
租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭

租房詐騙盛行 看穿這4陷阱 不當冤大頭
爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走

爾灣華生開學第一天 車庫遭洗劫一空 車都被開走
法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入

法拉盛華女疑遭亞裔刺斃 蒙面男曾換裝出入