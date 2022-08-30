挑戰減免學貸政策 法律難度大

拜登 總統的減免學貸政策引來正反不一的評價，反對方很可能會發起訴訟阻止，政府要在法庭上站得住腳並非易事；但另一方面，要在法庭上證明自己是政策受害人，同樣也不是簡單的事情。

國會山莊報(The Hill)報導，拜登政府宣布學貸減免援引的法律，並非原先屬意的「高等教育 法」(Higher Education Act)，而是2003年的「英雄法」(Heroes Act)，該法允許特定人士在國家緊急狀態 等特殊狀況下，豁免教育相關的債務。

這部法制定時，是為九一一事件後的退伍軍人而設計，不過根據拜登政府的說法，背負沉重學貸且收入有限的民眾，也是名為新冠疫情的「國家緊急狀態」受害者，因而適用此政策。

爾灣加州大學法學教授達利•希門內斯(Dalié Jiménez)表示，政府以單一特定事件為由減免學貸，為的是規避法律挑戰，且確實已「大幅提高」挑戰政策的難度。

但是智庫「第三條路」(Third Way)副總萊恩•埃里克森(Lanae Erickson)表示，法律使用的措辭十分模糊，況且國會恐怕是從未想過法案可以為減免學貸而設計。

智庫「繁榮美國人協會」(Americans for Prosperity)丘古勒(Akash Chougule)更說，拜登政府此舉「偽善」，因為他們一方面說，國家已「不緊急」到可以不再援引事涉移民問題的美國法典42卷(Title 42)，卻又說國家「緊急到」應減免學貸。

另一方面，若想在法院推翻這個政策，原告必須證明自己因為此政策而受害；維吉尼亞大學法學教授Richard Re表示，這個問題是「明顯的既存障礙」，其中一個可能的原告是學貸服務商；埃里克森則認為，接近減免學貸門檻、但達不到的民眾可能興訟。

卡托研究所(Cato Institute)政策分析師麥克勒斯基(Neal McCluskey)表示，要判斷誰能夠在法庭內站得住腳確實很困難，畢竟這個政策是「直接傷害所有未從學貸減免政策中獲益的納稅人」，因為他們得去補貼政府的支出。