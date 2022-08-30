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喬州大選舞弊案坎普須作證 可延到期中選舉後傳喚

編譯洪毅／綜合29日電
喬治亞州高院29日裁定，正在競選連任的共和黨喬州州長坎普，必須出席大陪審團有關2020年喬州選務糾紛的聽證，但可延到期中選舉結束後。(美聯社)
喬治亞州高院29日裁定，正在競選連任的共和黨喬州州長坎普，必須出席大陪審團有關2020年喬州選務糾紛的聽證，但可延到期中選舉結束後。(美聯社)

喬治亞州高等法院29日裁定，喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)有責任接受富爾頓郡(Fulton County)特別大陪審團的聽證會傳票，以協助該郡檢方調查2020年大選是否受到干預，但考量到其政治影響，坎普可在11月期中選舉後再接受傳喚。

國家廣播公司(NBC)報導，喬治亞州高院法官麥克伯尼(Robert McBurney)在裁定書上指出，在州長角逐連任期間，須避免因站上大陪審團刑事調查的聽證會而落入他人口實，進而影響選舉結果的可能性，不論是對州長本人抑或是其對手，還是檢察官而言都是如此。

因此麥克伯尼指出，坎普可以在11月期中選舉的喬治亞州州長選舉結束後再出席聽證會。

涵蓋亞特蘭大的喬治亞州最大郡、富爾頓郡檢察官法妮·威利斯(Fani Willis)成立特別大陪審團的目的，是要調查前總統川普施壓喬州官員，試圖推翻該州選舉結果，尤其是在川普要求喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)「找出」能讓他獲勝的選票的錄音曝光後。

特別大陪審團在法院批准下成立；不過喬州檢察長辦公室曾稱，坎普受到州長特權保護而可不必出席聽證會，況且威利斯近期的作為展現出其「不正當的政治目的」。

不過麥克伯尼拒絕撤銷傳票，指州長的相關特權僅止於民事訴訟，但是特別大陪審團係刑事調查；麥克伯尼還說，坎普的法律團隊應在選舉結束之後，立刻安排聽證會出席事宜。

麥克伯尼也拒絕律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)的請求，以撤銷其傳票，指其與川普的客戶保密關係，不構成完全不出席聽證的理由；眾院國會暴動事件調查委員會曾指責切斯布羅主導更換喬治亞州選舉人團的計畫。

坎普發言人表示，不會再拖延讓他出席聽證的時間；威利斯則表示，她有信心特別大陪審團能在明年1月前完成任務。

喬治亞州 喬州 傳票

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