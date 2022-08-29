維州跟進燃油車禁令？州長楊京放話推翻：不當第2個加州

維州可能跟進加州的燃油車禁令，共和黨籍州長楊京誓言推翻法令，不讓維州變成「第二個加州」。圖為維州科博館外的一處充電站。（美聯社）

根據維吉尼亞州前民主黨籍州長簽署的法令，維州 有望跟進加州 的燃油車禁令，預計2035年起禁止販售燃油新車。共和黨籍州長楊京(Glenn Youngkin)周日在推特發文，誓言推翻這個法令，不讓維州變成「第二個加州」。

加州空氣資源委員會(The California Air Resources Board)本周發布新規並舉辦最終聽證會，根據新規，2035年以後在加州販售的新車必須全為電動車，並於2026年實現電動車銷售占35%的目標。

楊京在推特發出的聲明指出，「為了將維州變成加州，前任自由派政客通過讓維州司機遵守加州的車輛法，」聲明中寫道，「現在，根據該協議，維州人將被迫通過禁止銷售汽油和柴油燃料汽車 的加州法律。 我已經在努力防止這個荒謬的法令被強加給維州居民。」

維州前任民主黨籍州長諾譚(Ralph Northam) 2021年簽署的一項法令是維州將跟進加州燃油車禁令的依據，維州檢察長邁爾斯(Jason Miyares)辦公室發言人說明：「2021年諾譚州長與極左派控制的州議會簽署一項法令，將維州與加州的汽車排放法規綁在一起，包括2035年起禁止在維州販售燃油車。」

發言人透露，邁爾斯希望州議會廢除這項法令，停止讓維州與加州越來越相似的趨勢，「加州官員不應該影響維州人民的意願。」

維州共和黨人試圖通過一項取消「維州清潔經濟法案」(VCES)的法案。「廢除 VCEA法案」在州眾議會通過，但在今年早些時候在參議會遭遇挫折。

儘管如此，維州眾議會議長吉伯特(Todd Gilbert)表示不會放棄：「眾議會共和黨人2023年將推動立法，讓維州人重新掌管維州的汽車排放標準及汽車市場。維吉尼亞不是、也不應該是加州。」

非營利組織「南方環境法中心」(Southern Environmental Law Center)資深律師波拉德(Trip Pollard)解釋新規內容，「如果已經有車，或者要買二手車的話不會被禁止。」「交通是維州第一名的碳排放來源，這項法令是擺脫這種情況最好的辦法之一。」