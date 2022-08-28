時隔50年重返月球 「阿提米絲1號」登月火箭明升空

無人太空船及探月火箭在發射台準備就緒，準備奔向月球。(Getty Images)

國家航空暨太空總署(NASA )延宕許久、耗資930億元的「阿提米絲」(Artemis program)登月計畫預定於29日首航，標誌著1972年「阿波羅17號」(Apollo 17)後，人類時隔50年後將重返月球，進而邁向火星 的雄心壯志。

本次首航為無人試飛，使用的「太空發射系統」(Space Launch System)火箭高98公尺(322呎)，搭載3公尺(11呎)高的獵戶座太空船(Orion)，已在本月17日運至佛州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)發射台，為任務啟程做準備。

在阿波羅登月50年之後，美國重啟阿提米絲計畫，再訪月球。圖為太空船及推進火箭已在發射台準備就緒。(路透)

無人太空船 將在月球停留1周

為了驗證新型火箭性能及任務可行性，本次首航預定將航行六周，是典型登月任務的兩倍時程，獵戶座太空船最遠將航行至距離地球45萬公里(28萬哩)處，比地球與月球的38萬6000公里(24萬哩)距離還要長。

與阿波羅計畫只會在月球上待不到三天相比，阿提米絲計畫至少會在月球上待一周，故本次首航的重點之一，就是在獵戶座太空船上安置假人，測試長時間太空環境對人體的影響；此外，本次首航也會順道發射十個衛星上天。

若試飛任務一切順利，獵戶座太空船返回地球後，NASA就會宣布2024年上太空空繞月的太空人 選，而正式的登月任務預計在2025年底前完成。

來源：NASA YouTube

在阿波羅登月50年之後，美國重啟阿提米絲計畫，再訪月球。(Getty Images)

不過NASA署長尼爾森(Bill Nelson)也說，本次首航仍可能因氣候或技術問題延後，如果在飛行中遇到其他問題，航程也可能會被迫縮短。

50年前的阿波羅計畫從啟動到阿姆斯壯(Neil Armstrong)首次登月只耗費八年時間，與之對比的是，以古希臘神話的月亮守護神、阿波羅的姊姊阿提米絲為名的計畫，至今已經耗費十多年。

不過阿提米絲計畫的雄心壯志也比阿波羅計畫大得多，因為阿提米絲計畫的登月任務只是開始，是人類踏上火星的前哨。

這也讓喬治華盛頓大學退休教授、太空政策研究所創辦人羅格斯頓(John Logsdon)說，如此耗時、高成本、具雄心的任務，若繼續遇到問題，也會考驗美國繼續推動任務的決心。