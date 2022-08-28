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阿提米絲「女神」探月 要送首位女性登上月球 還有這些新創舉

編譯徐薏茹／綜合27日電
在阿波羅登月50年之後，美國重啟阿提米絲計畫，再訪月球。圖為太空船及推進火箭已在發射台準備就緒。(路透)
在阿波羅登月50年之後，美國重啟阿提米絲計畫，再訪月球。圖為太空船及推進火箭已在發射台準備就緒。(路透)

距離人類最後一次登陸月球已相隔近半世紀，美國太空總署(NASA)重返月球的「阿提米絲計畫」(Artemis)將接手1972年最後一次「阿波羅計畫」(Apollo)登月任務，前往人類未知的領域；新計畫目標包括搭載第一位女性及有色族裔太空人登陸月球、首度探索月球南極永久陰影區，並在月球上設立長期據點，建造可重複使用的系統，為登陸火星的最終目標做準備。

阿提米絲一號的無人飛行任務將於29日從佛羅里達州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)升空，此趟任務發射的獵戶座太空船(Orion)將繞著月球軌道飛行數月，測試其硬體與系統，為太空載人飛行計畫做最終準備。

飛越月球4萬哩 打破阿波羅紀錄

從地球發射後，阿提米絲一號即展開為期42天的旅程，期間獵戶座太空船會模擬2024年阿提米絲二號載人飛行計畫的路線，預計將飛越月球4萬哩，比阿波羅13號(Apollo 13)創下的紀錄多3萬哩，NASA指出這將是為人類建造的太空船所飛行的最遠距離。

阿提米絲計畫的首次飛行任務將演示獵戶座號未來載著人類深入太空所需的能力，包括展現整體安全飛行、太空發射系統(Space Launch System)火箭的表現、測試隔熱罩等。

獵戶座號將帶回大量數據，NASA阿提米絲一號任務主管沙拉芬(Mike Sarafin)表示，由於阿提米絲一號是一次測試飛行，計畫團隊人員願意冒更多風險，現在承擔這些風險可幫助消除未來實際載人任務的疑慮。

但任務團隊將獲得的不僅僅是數據與科學研究，還有從阿波羅計畫跨越至阿提米絲計畫所代表的意義，這一大步將繼續人類的太空探索。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)說：「阿提米絲一號展現了我們能夠達成創舉，這些創舉使人類團結一心、造福人類，就如同阿波羅鼓舞世界。所有望著月球，夢想人類重返月球表面那一天的我們，夥伴們，我們做到了，我們將重返月球，而我們的旅程從阿提米絲一號開始。」

來源：NASA YouTube

太空人 NASA 火星

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