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學貸減免最快10月初上路 11月15日前須遞交申請

編譯洪毅／綜合27日電
拜登宣布免除部分學貸，維權團體在白宮前面集會，感謝這項減免措施。(歐新社)
拜登宣布免除部分學貸，維權團體在白宮前面集會，感謝這項減免措施。(歐新社)

拜登政府宣布學貸減免政策後，更多相關細節持續釋出；白宮國家經濟委員會副主任拉馬莫提(Bharat Ramamurti)表示，學貸減免最快將在10月初受理申請，若其收入狀況為教育部所知者，還能夠免於相關程序，直接減免。

華盛頓郵報報導，拉馬莫提26日表示，教育部將在10月初發布學貸減免計畫的申請書，背負學貸者應在11月15日以前申請減免，若申請得到許可，債務約在四至六周後就會減少，或是完全消失。

拉馬莫提表示，欲申請者可事先登入Studentaid.gov網站，若屆時學貸減免申請書開放填表後，可收到通知。

拉馬莫提還說，約有800萬名背負學貸者的收入狀況有在教育部建檔，當中符合資格的民眾可以免於申請，直接獲得學貸減免；據估計，全國有資格獲得學貸減免者約4300萬人，其中2000萬人的學貸將一筆勾銷。

拜登政府宣布減免後，許多民眾蜂擁至如學貸服務商及教育部等機構，一度讓教育部網站當機；不過關於此政策的許多細節，仍有待政府逐步做出。

學貸減免的額度至多1萬元，若是裴爾助學金(Pell Grants)領取者，減免額度的上限則為2萬元，申請的條件包括：年收入12萬5000元以下的個人，或是合併年收入25萬元以下的夫婦。

除增加政府財政負擔外，學貸減免政策一直受到「不公平」的批評，例如「慷未讀大學者的納稅錢之慨」，或是對努力償還學貸的民眾不公平。

不過白宮估計，90%的學貸減免申請者的年收入低於7萬5000元；拉馬莫提也說，大多數受益者出身自工薪家庭，學貸減免政策將會降低這些民眾及其家庭的負擔。

拉馬莫提還首次對外說明學貸減免政策的財務問題；拉馬莫提說，此政策的額外成本，將其平攤成十年之後，只占本會計年度計畫削減的赤字總額的1.5%，與「薪資保護貸款計畫」(PPP)的3500億元相比，規模更是少得多。

拜登宣布免除部分學貸，維權團體在白宮前面集會，感謝這項減免措施。(Getty I...
拜登宣布免除部分學貸，維權團體在白宮前面集會，感謝這項減免措施。(Getty Images)

教育部 拜登 白宮

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