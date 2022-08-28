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學貸減免計畫 成兩黨「爭票戰場」

記者顏伶如／綜合報導
拜登宣布免除部分學貸，維權團體在白宮前面集會，感謝這項減免措施。(歐新社)
拜登宣布免除部分學貸，維權團體在白宮前面集會，感謝這項減免措施。(歐新社)

對於長期倡議學貸豁免的民主黨人士來說，白宮宣布為數百萬民眾免除1萬元學貸，等於拜登總統兌現了重大競選承諾。然而，共和黨人士以及某些民主黨人士則認為，這項方案欠缺周全考慮，對於依規定按時償還學貸的民眾不公平，對於決定不上大學的民眾也不公平。

美聯社報導分析，從學貸免除計畫裡，兩黨都看到在期中選舉之前創造政治加分的機會。民主黨陣營認為，學貸免除可以讓為生活而掙扎的勞工家庭減輕壓力，但共和黨方面則反駁指出，這項計畫是對精英分子大方灑錢。

保守派選舉策略專家費爾克爾(Chip Felkel)說，共和黨批評精英分子的說詞，在期中選舉期間剛好符合目前共和黨滿腹牢騷、定位成被迫害者的路線，讓共和黨人士可以凝聚基本盤，甚至拉攏有著相同看法、認為這項政策並不公平的獨立選民。

白宮及某些拜登重要盟友則說，以精英為重點的是共和黨，學貸免除計畫的可能受惠民眾，出身背景非常多元，不是只有來自富人家庭而已。

拜登重要國會盟友、眾院民主黨黨鞭克萊本(James Clyburn)說，共和黨主導之下，2017年前總統川普任內通過為富人及企業減稅的法案，大型企業甚至獲得免稅，學貸免除方案只是拜登政府協助勞工家庭的辦法之一。

免除1萬元學貸方案符合資格的對象為個人年收入12萬5000元以下，或夫妻合併年收入、報稅戶主(heads of households)年收入25萬元以下者。領取「裴爾獎助金」(Pell grant)低收入學生，可獲得2萬元學貸免除。

美聯社分析，兩黨提及學貸免除方案時使用的詞彙，可能也反映出兩黨核心支持者的教育程度。

針對選民投票動向展開廣泛了解的「美聯社投票調查」(AP VoteCast)統計顯示，2020年總統大選時投票給拜登的選民當中，44%擁有大學學位，投票給川普的選民裡則有34%具有大學學力。投票給拜登的選民當中，沒有大學學位者占56%，票投川普的選民當中則有66%沒有大學學位。

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