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「半導體材料新發現」 陳剛曾被控涉諜 憂遭針對退出研究

編譯郭宣含／綜合26日電
麻省理工學院教授陳剛因為曾遭司法部間諜罪調查，決定退出聯邦資助研究。(路透)
麻省理工學院教授陳剛因為曾遭司法部間諜罪調查，決定退出聯邦資助研究。(路透)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，麻省理工學院(MIT)華裔教授陳剛(Gang Chen)遭控間諜案，司法部於1月撤銷後，他曾參與的研究計畫在數月後發現科學重大成就，但陳剛歷經漫長司法部調查，擔心又因種族遭針對，所以決定離開聯邦政府資助的計畫。

MIT宣布，陳剛曾參與的研究計畫於7月發現可能是「歷來最佳半導體材料」；但陳剛告訴NBC，儘管這項重大發現，他仍打算放下聯邦資助研究，以免因華裔身分而擔驚受怕。

來自中國的陳剛表示：「我希望這能引起科學界注意，也希望聯邦政府提高關注，並在此領域投注更多經費；但對我而言，我打算停下這項研究了。」

MIT、休士頓大學和其他機構的研究團隊認定，立方砷化硼(cubic boron arsenide)能成功導電與導熱，可望成為有效半導體材料，因此這項發現影響重大，而陳剛是研發的幕後功臣之一。

陳剛強調，研究仍在初階，這項材料可能仍須多年才能供商業使用；由於陳剛面臨的指控，他研究期間持續感到焦慮與恐懼。

「我的案件撤銷後，很多人說『現在你可以回歸常軌了』，但我的生活不再正常了，我必須找到新的平衡點。」陳剛指出：「我愛科學，但我仍身在恐懼之中。」

陳剛表示，現在連打開國際學者寄來的電郵都讓他心驚膽戰，傷害已然造成；他說遭調查期間，他開始對單口喜劇感到興趣，他和妻子會苦中作樂，散步輪流想台詞來吐槽當前情況。

陳剛遭控2017年向能源部申請研究補助時隱瞞與中國的關係，2018年報稅資料漏填一個外國銀行帳號。陳剛的案件於1月撤銷，檢察官發現依指控內容，陳剛其實無須揭露其與中國的關係。

美國檢察官羅林絲(Rachael Rollins)在聲明中表示，檢察官有義務持續調查事實，接收並揭露新資訊。

陳剛表示，近年研究環境緊張，跟他工作初期大相逕庭，他對學術圈的劇變感到難過。

根據美籍華人組織「百人會」(Committee of 100)研究，逾半在美國的華裔科學家現在對自己可能面臨調查，感到相當恐懼或焦慮。

華裔 檢察官 MIT

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