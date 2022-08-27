種族歧視？證據未給陪審團…非裔男遭誤控強暴冤獄36年

非裔 男子沃特(Sullivan Walter)36年前因被誤指在紐奧良市強暴而入獄服刑，路易斯安納州 法官25日宣布撤銷對他的控罪，表示血液和精液是證明他清白的證據，卻從沒交給陪審團。

法官對沃特說：「稱對你的定罪為不合情理都屬輕描淡寫。」聽到法官撤銷定罪，53歲的沃特激動地拭去淚水。他離開法庭，返回聖加布里(St. Gabriel)的懲戒中心後正式獲得釋放。

撤銷控罪是在地區檢察官 和刑事司法正義組織「紐奧良無辜者計畫」的律師共同努力下達成的。沃特17歲時因涉及紐奧良一起強暴案而被捕，被控1986年5月闖入受害人的家，用刀頂著她的脖子，威脅說如果不從就加害她的八歲兒子，兒子在母親被強暴期間一直熟睡。

地區檢察官在法庭上談到此案的疑點，表示有理由相信受害人錯認了沃特，說「有跡象顯示，證人的證詞可能不可信」，受害人是此案的唯一證人。

檢方和維權組織的撤案動議說：「調查期間，警方要求受害人在各種不同的環境中對施暴人進行識別，包括戴口罩、在昏暗的室內以及威脅她不要直視對方，而且在事發後逾六周才將包括沃特在內數個人的照片給她看。」更重要的是，沃特的血樣沒有交給陪審團，他的血樣不符合從受害人身上收集的血液和精液。

撤案動議認為，沃特以前的律師有許多錯誤，如沒有指出一名警員的證詞前後矛盾，上訴期間對血液和精液證據處理不當。

沃特被證明清白時，已在監獄服刑39年，其中四年是與強暴案無關的入室搶劫，35年為與強暴案有關的多項指控。

強暴受害人已經死亡，檢方聯繫上她的兒子，但對方沒有出庭，但代表他的母親對錯誤定罪表示遺憾。

「紐奧良無辜者計畫」表示，沃特的種族是被錯誤定罪的主要因素，「警方似乎認定就是窮人家的非裔青少年幹的。」