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中讓步 美中簽審計監管合作協議 中概股解套

記者戴瑞芬、黃雅慧／綜合報導
美中達審計監管協議後，中概股在美遭摘牌、強制退市危機可望解套。圖為阿里巴巴股票在紐約證券交易所交易。(路透)
美中達審計監管協議後，中概股在美遭摘牌、強制退市危機可望解套。圖為阿里巴巴股票在紐約證券交易所交易。(路透)

財政部與美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)、中國證監會26日簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。近兩年一波未平一波又起的中概股自美退市潮終於解套。

美國證交會主席詹斯勒(Gary Gensler)26日發表聲明說，「這個協議標誌著我們第一次從中國收到如此詳細和具體的承諾，他們將允許PCAOB進行符合美國標準的檢查和調查」。

詹斯勒指出，「只有在PCAOB實際上能夠對中國的審計公司進行完全檢查和調查的情況下，這個協議才有意義。若不行，則約200個設在中國的上市企業將會因繼續使用這些會計師事務所而遭到禁令，不得在美國證券交易」。

中國證監會官網26日晚稱，此次簽署的中美審計監管合作協議，標誌著雙方通過加強合作解決中概股審計監管問題邁出關鍵一步，符合市場的期盼和預期。

市場關注，美中最終能達成審計協議，是中國審計監管同意退守底線，把審計底稿交出。華爾街日報報導，知情人士指出，中國證券監管機構正安排在美上市的中國公司及其會計師事務所將其審計底稿和其他數據從中國轉移到香港，並將允許PCAOB監管人員，前往香港對審計底稿進行現場檢查。美國會計檢查人員最快下月抵達香港。

多年來，中國監管機構一直不允許美方對美股上市中企的審計檢查，並認為不受限制地查閱中國公司的審計底稿及資料，恐「威脅國家安全」。

中國證監會稱，這次簽署的中美審計監管合作協議，包括幾個重點內容：一是確立對等原則，中美雙方可依法定職責，對另一方轄區相關事務所開展檢查與調查；二是明確合作範圍，中方提供協助的範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計底稿存放在香港事務所；三是明確協作方式，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，在中方參與和協助下對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。

中國證監會表示，保留中概股在美上市，對投資者有利，對上市公司有利，對中美雙方都有利，是一種多贏的制度安排。

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