新常態？美議員再度訪台 中共又舉行軍演

蔡英文總統(右)在總統府接見美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本(左)訪問團，並表達希望加強與美國在半導體領域合作。(圖：總統府提供)

中華民國總統蔡英文 26日接見美國聯邦參議員布萊克本訪問團，除呼籲理念相同的民主國家，共同捍衛區域安全，也期盼與美國共同強化半導體等高科技領域合作，因應後疫情時代的經濟挑戰。

中共解放軍 東部戰區當晚發布消息稱，近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，並聲稱這是「根據台海形勢變化組織的常態化軍事行動」。東部戰區26日晚也釋出多張軍演圖片，強調「戰區部隊將持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權安全和台海地區和平穩定」。

近期以來，美國議員訪台之際，解放軍都會發布台灣周邊軍演的消息，似已成一種新常態。

美國議員接續訪台之際，中共解放軍發布台灣周邊軍演的消息，似已成一種新常態。(美聯社)

蔡英文表示，布萊克本長期重視半導體供應鏈安全議題，也提倡過「選擇美國」平台，鼓勵更多半導體產業赴美投資 ；台灣在半導體產業有長期發展累積，政府樂見半導體業者前往美國投資，並期盼與美國共同強化半導體等高科技領域的合作。

蔡英文表示，台美上周同步宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判，相信透過這個平台，可繼續深化台美經貿關係；同時希望進一步融入印太經濟架構等區域經濟合作架構，共同建立高標準的經濟規範，創造區域的穩定與繁榮。

布萊克本26日在外交學院演說時指出，注意到台灣提高國防預算，在中國的侵略下，軍事防衛能力是維持區域安全的關鍵。她說，中國大陸現在不斷在測試台灣的決心和世界對暴力的容忍度，因此對中國採取綏靖政策是不夠的，發展軍事及保衛能力，才能維持權力平衡。

布萊克本前晚搭乘美軍UC-35A專機抵台，26日會見蔡總統後，還拜會國安會秘書長顧立雄，接受外交部長吳釗燮款宴，就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。