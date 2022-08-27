我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

新常態？美議員再度訪台 中共又舉行軍演

記者蔡晉宇、程遠述、黃雅慧／綜合報導
蔡英文總統(右)在總統府接見美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本(左)訪問團，並表達希望加強與美國在半導體領域合作。(圖：總統府提供)
蔡英文總統(右)在總統府接見美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本(左)訪問團，並表達希望加強與美國在半導體領域合作。(圖：總統府提供)

中華民國總統蔡英文26日接見美國聯邦參議員布萊克本訪問團，除呼籲理念相同的民主國家，共同捍衛區域安全，也期盼與美國共同強化半導體等高科技領域合作，因應後疫情時代的經濟挑戰。

中共解放軍東部戰區當晚發布消息稱，近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，並聲稱這是「根據台海形勢變化組織的常態化軍事行動」。東部戰區26日晚也釋出多張軍演圖片，強調「戰區部隊將持續練兵備戰，堅決捍衛國家主權安全和台海地區和平穩定」。

近期以來，美國議員訪台之際，解放軍都會發布台灣周邊軍演的消息，似已成一種新常態。

美國議員接續訪台之際，中共解放軍發布台灣周邊軍演的消息，似已成一種新常態。(美聯...
美國議員接續訪台之際，中共解放軍發布台灣周邊軍演的消息，似已成一種新常態。(美聯社)

蔡英文表示，布萊克本長期重視半導體供應鏈安全議題，也提倡過「選擇美國」平台，鼓勵更多半導體產業赴美投資；台灣在半導體產業有長期發展累積，政府樂見半導體業者前往美國投資，並期盼與美國共同強化半導體等高科技領域的合作。

蔡英文表示，台美上周同步宣布啟動台美21世紀貿易倡議談判，相信透過這個平台，可繼續深化台美經貿關係；同時希望進一步融入印太經濟架構等區域經濟合作架構，共同建立高標準的經濟規範，創造區域的穩定與繁榮。

布萊克本26日在外交學院演說時指出，注意到台灣提高國防預算，在中國的侵略下，軍事防衛能力是維持區域安全的關鍵。她說，中國大陸現在不斷在測試台灣的決心和世界對暴力的容忍度，因此對中國採取綏靖政策是不夠的，發展軍事及保衛能力，才能維持權力平衡。

布萊克本前晚搭乘美軍UC-35A專機抵台，26日會見蔡總統後，還拜會國安會秘書長顧立雄，接受外交部長吳釗燮款宴，就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

蔡英文 投資 解放軍

上一則

中讓步 美中簽審計監管合作協議 中概股解套

下一則

夏立言見陳元豐「定調國共交流」 確認ECFA不終止

延伸閱讀

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」
布萊克本：美台夥伴關係確實讓北京感到緊張

布萊克本：美台夥伴關係確實讓北京感到緊張
參議員布萊克本訪台 中外交部：強烈不滿和堅決反對

參議員布萊克本訪台 中外交部：強烈不滿和堅決反對
參議員布萊克本時隔14年再訪台 稱不怕中國霸凌

參議員布萊克本時隔14年再訪台 稱不怕中國霸凌

熱門新聞

「無聲辭職」是當前美國「抖音」熱門話題趨勢。(取自抖音)

「無聲辭職」年輕世代工作熱忱低、不做無薪任務

2022-08-22 06:27
美國政府今天表示，將暫停由4家中國航空公司執飛、共26個從美國飛往中國的航班，。圖為2021年12月26日的紐約市甘迺迪機場。（路透）

反制北京取消航班 美下令暫停飛往中國26航班

2022-08-25 20:11
烏克蘭第一夫人歐倫娜·澤倫斯基7月登上「時尚雜誌」封面，她的「坐姿不夠女性化」遭到批評。（圖／時尚雜誌Annie Leibovitz 攝影）

雙腿沒併攏 坐沒坐相？ 烏克蘭第一夫人坐姿掀論戰

2022-08-20 12:09
研究指出，就算撒上碎花生的冰淇淋，也比全麥貝果(圖)健康。(美聯社)

玉米薯片、花生冰淇淋 竟然比雜糧貝果還健康

2022-08-19 12:47
美國芝加哥大學政治系教授米爾斯海默（John Mearsheimer）認為，美國可能直接參與俄烏戰爭，乘機把俄國踢出強國之列。圖左起為俄國總統普亭、烏克蘭總統澤倫斯基、美國總統拜登。（Getty Images）

獨排眾議 知名學者：美可能直接參與俄烏戰爭

2022-08-21 08:59
圖為東方航空一架飛機準備降落北京首都機場。歐新社

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

2022-08-26 12:34

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」