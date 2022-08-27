夏立言見陳元豐「定調國共交流」 確認ECFA不終止

國民黨副主席夏立言(圖)25日晚間與中台辦副主任陳元豐餐敘，陸方和國民黨當面確認，ECFA不會終止。(本報資料照片)

國民黨 副主席夏立言 訪問中國大陸，26日傍晚返台。繼和大陸海協會會長張志軍餐敘後，國民黨26日發布新聞稿表示，夏立言25日晚間與國台辦副主任陳元豐餐敘，雙方談及民眾在柬埔寨受騙事件及受ECFA(海峽兩岸經濟架構合作協議)等議題。知情人士指出，大陸方面和國民黨當面確認，ECFA不會終止。

陸方新聞稿稱，雙方一致認為，兩岸關係愈是複雜嚴峻，兩黨愈應加強交流溝通。雙方願在既有基礎上，共同努力推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，造福兩岸民眾。新聞稿中也披露，陳元豐是以中共 中央台辦副主任身分與夏立言見面，調性定為國共兩黨交流，依大陸編制，大陸國台辦與中台辦是一個機構兩塊牌子運作。

國民黨副主席夏立言25日晚間與中台辦副主任陳元豐(圖)餐敘，陸方和國民黨當面確認，ECFA不會終止。(記者陳政錄／攝影)

國民黨文傳會副主委林家興指出，這趟出行很大的成果是當面和陸方反映台灣中小企業、基層農漁民最關心的ECFA問題，得到陸方當面給予正面回應，這就是國民黨以具體行動捍衛台灣權益的展現。

但台灣行政院長蘇貞昌26日表示，在中國軍演當下，國民黨派團訪問大陸，說是要解決台商困難、不見中國高官，結果高官見了，困難也沒有看到解決，這時候還倡議要跟中國談，非常地不適宜，同時也給國際錯誤的訊息。

國民黨表示，夏立言25日晚間與陳元豐餐敘，談及柬埔寨台灣民眾受騙事件，及ECFA早收清單、兩岸航點、小三通、農產品檢驗檢疫等議題。陸方在幾項議題提出回應，包括柬埔寨遭困難台灣民眾，可直接提供聯繫電話等方式，予以積極協助。

國民黨表示，台商關心的增加航點及恢復小三通方面，陸方表示樂觀其成；對於外傳ECFA與早收清單將終止，陸方則表示不希望看到因兩岸關係惡化而影響ECFA與早收清單，並希望能加強各個層面的交流與合作，促進兩岸共同發展與繁榮。