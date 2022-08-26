提告歧視亞裔入學案 原告盼裁決擴及生活層面

華盛頓時報(WT)報導，「學生公平入學」組織(SFFA)主席布盧姆(Edward Blum)提告大學招生 時考量族裔構成歧視，如今他希望聯邦最高法院的裁決影響力不限於學術界，而是擴及至就業、合約等生活其他層面。

布盧姆就哈佛大學和北卡羅來納大學教堂山校區(UNC)招生時考慮族裔一事提告，今年將到聯邦最高法院出庭，他接受WT訪問時指出：「此案可能結束大學招生時考慮族裔的情況，但希望此案也能成為藍圖，終結諸如就職、簽約等其他領域一直存在的族裔分類欄位。」

布盧姆指出：「族裔欄位就是通往種族歧視 的途徑。」

WT指出，這項目標頗為大膽，尤其是種族成為美國社會中愈來愈關鍵的分類。法官將10月31日聽取布盧姆訴訟案時會展開討論。

布盧姆表示，學校有意招收非裔和西語裔學生，進而導致對亞裔 和亞裔美國學生的歧視；他認為，若學校單以成績客觀評量，亞裔錄取率會更高。

這些大學反駁指出，多元性是全面教育制度的關鍵一環，因此應允許在入學時考量種族等眾多因素。

哈佛和UNC表示，他們依據聯邦最高法院的前例，包括2003年「格魯特訴布林格案」(Grutter v. Bollinger)，大法官以5比4票裁決，只要「嚴格限縮」適用範圍便可將種族納入考量。

大法官珊卓拉·歐康納(Sandra Day O'Connor)當時針對該案撰寫的關鍵意見書，她提出限制此作法的非正式時程，並承認平權措施(affirmative action)打破無種族之分且依優秀與否為依據的社會。

歐康納當時寫道，預估25年後美國社會不再需要偏厚種族。

WT指出，雖然布盧姆的訴訟比歐康納預期時間早六年，但他認為現在應該修正這項裁決錯誤的案件，「本就不該給大學任何時間，讓學校因膚色或族裔差別對待申請人。」

這並非布盧姆首次提告，讓法院修改聯邦政府看待種族的方式。

左派批評者認為，布盧姆的訴訟恐挑起不同種族間的敵意；美國公民自由聯盟(ACLU)指出：「若一切如布盧姆所願，數據預測顯示，白人申請者將是主要受益者。」