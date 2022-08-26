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民調：半數民眾認為川普不當處理機密文件 應負刑責

編譯盧炯燊／綜合25日電
半數已登記選民認為，前總統川普不當處理機密文件應負刑責。圖為18日聯邦法官舉行該聽證會時，警察在外巡守。（路透）
半數已登記選民認為，前總統川普不當處理機密文件應負刑責。圖為18日聯邦法官舉行該聽證會時，警察在外巡守。（路透）

最新民調顯示，半數已登記選民認為，前總統川普不當處理機密文件應負刑責；其中有82%的民主黨人認為川普應被起訴，共和黨人則只有10%持此想法。

由「輿觀」(YouGov)所做民調指出，如果聯邦調查局(FBI)人員從佛州海湖莊園川普寓所起出的文件與核武器有關，合計有60%的已登記選民「有些反對」及「強烈反對」川普的作為。

至於FBI幹員先前在海湖莊園搜查的行動是出於政治動機，還是「試著認真找出真相」，民調結果不一，43%受訪者認為是一次嚴肅搜索，38%受訪者表示是出於政治動機。

與此同時，美國國家檔案和紀錄管理局(NARA)致川普律師的一封信件日前在網上公布，指出NARA收到了15箱丟失的總統紀錄。那些紀錄都存放在川普的海湖莊園內，其中包括700頁機密文件，部分更列為「極機密」級。NARA認為這些材料涉及重大國家利益；華盛頓郵報稱，FBI也在尋找與核武器有關的機密文件。

另外，根據紐約時報記者哈伯曼(Maggie Haberman)的新書指出，白宮工作人員偶爾會在廁所裡發現印刷紙張，有些人認為川普在沖走文件。哈伯曼又說，川普習慣以這種方式丟棄文件，但白宮西廂內部並不是太多人知道，只有一些助手知道。

川普一再否認將文件丟馬桶沖走，並譴責聯調局突襲海湖莊園，是拜登政府在11月期中選舉前出於政治動機的行動；拜登已多次表示，白宮對FBI的行動並不知情。

輿觀民調是在20到23日進行，受訪者1500名，誤差值在3%。

川普 民調 FBI

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