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司法部剛呈資料 法官速裁公布川普搜索令聲請書塗掩版

記者顏伶如／綜合報導
司法部已經提交部份塗黑的海湖莊園搜索令聲請書給法院，法官火速裁定於26日中午之前公布。（美聯社）
司法部已經提交部份塗黑的海湖莊園搜索令聲請書給法院，法官火速裁定於26日中午之前公布。（美聯社）

佛州聯邦法院法官25日中午收到司法部官員呈交資料後，下午便裁定司法部須於26日中午之前，公布聯邦調查局(FBI)向法院申請搜索前總統川普佛州西棕櫚灘(West Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)住處的搜索令聲請書塗掩版(redacted version)。

聯邦調查局幹員8日前往川普海湖莊園的搜索令，是由佛州南區聯邦治安法官(magistrate judge)雷恩哈特(Bruce E. Reinhart)簽發。

雷恩哈特25日中午前收到司法部官員提交的申請搜索令聲請書刪節版並予檢視後，下午發布裁決書指出，聯邦政府已經盡到舉證責任，在機密部分塗黑的刪節版中，說明搜索行動有非常特定的目標，必須依法執行調查任務，公布刪節版也是在避免證詞全面解密的情況下，最為理想的替代方案。

公布刪節版的聲請書將有助於外界進一步了解執法機關為何透過前所未見的規模搜索川普住所；然而，證詞遭到塗黑的比例有多少，目前則無法確知。司法部官員上周在一場法院聽證會上表示，證詞以塗黑方式保密的部分可能頗多，對社會大眾公布的版本其實並不會有關鍵內容。

雷恩哈特在裁決書中指出，認同聯邦政府為證詞敏感部分塗黑處理的辦法，例如證人姓名、執法單位名稱得以因此保密，調查行動的策略、方向、規模、消息來源及方法，也都能保密。

包括紐約時報、華盛頓郵報、道瓊公司(Dow Jones & Company)在內的新聞機構，本月稍早則向法院主張，司法部應該將聲請書全文公開。川普、挺川人士以及某些共和黨籍眾議員同樣要求公布申請搜索令的證詞。

聯邦政府先前表示，申請搜索令的聲請書如果公開太多訊息，可能讓證人面臨危險，並影響日後針對川普處理機密文件手段調查工作。

掌理反情報、出口管制的司法部國安官員布萊特(Jay Bratt)在上周的法院聽證會上說，聲請書內容非常詳盡，篇幅頗長，如果全面公開，有關國家安全應該重於大眾是否有興趣知道的考量。他也說，推出塗黑版證詞將造成政府負擔。

司法部 川普 佛州

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