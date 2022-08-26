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川普、德桑提斯批減學貸 拜登反嗆：不因幫助中產道歉

編譯洪毅／綜合25日電
拜登總統公布取消部分學貸的政策後，共和黨籍的佛州州長德桑提斯表態反對。（路透）
拜登總統公布取消部分學貸的政策後，共和黨籍的佛州州長德桑提斯表態反對。（路透）

拜登總統24日宣布學貸減免政策，引起多名共和黨人抨擊，最可能角逐2024年總統大選的前總統川普及佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)都稱此舉甚不公平，指這形同是將美國辛勤大眾的納稅錢，資助特定大學畢業生。

川普25日發布聲明，稱減免學貸是拜登與「激進左翼民主黨人」一起策畫的「強化選情的金錢掠奪行動」，「這次是3000億元，錢會從那些受創最深的美國勞工大眾們的口袋掏出。」

川普還說，繼「毀滅身心」的通膨，「無法負擔」的油價，還有戰爭之後，現在美國人又要去救濟那些掠奪學生金錢的大學校方人員，或是那些自己走上根本無法負擔之路的學生。

高等教育學者坎特洛維茲(Mark Kantrowitz)估計，免學貸政策將讓聯邦政府增加3640億元的成本；不計學貸減免，全國所有民眾背負的學貸總額為1兆7000億元。

德桑提斯則在25日的記者會上說，這就好像是要卡車司機為性別研究博士埋單，這是「非常不公平」的事情。

國會眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)也說，美國民眾「不能負擔民主黨人的激進政策」，因為此政策不但無法管理大學失控的高昂學費，還會惡化通膨。

對於共和黨人的批評，拜登25日在推特上表示：「我永遠不會因幫助美國中產階級而道歉，尤其是向那些曾經支持2兆元減稅案的批評者，因為當時的政策不但積累更多赤字，獲益者還是富裕民眾及大企業。」

拜登指的是2017年時川普政府提出、並在國會通過的「減稅與就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)；稅務基金會(Tax Foundation)的研究顯示，該法案中，大約75%的減稅額嘉惠的是全國收入前1%的民眾。

國家廣播公司商業頻道(CNBC)本月初的民調顯示，只有30%的民眾主張完全不應減免學貸，34%認同有條件減免，32%支持齊頭式減免；不過也有高達59%的民眾擔心減免學貸會惡化通膨。

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