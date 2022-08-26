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軍、情聯手組安全團隊 防中、俄、伊干預期中選舉

編譯潘勛／綜合25日電
美軍網路司令部及國安局已再度組成選舉安全團隊。圖為拜登25日參加馬里蘭州的造勢活動。（路透）
美軍網路司令部及國安局已再度組成選舉安全團隊。圖為拜登25日參加馬里蘭州的造勢活動。（路透）

美軍網路司令部及國家安全局25日聯合發表聲明指出，11月期中選舉逼近，軍方及情報界正加緊行動，防範選舉過程受到外國駭客及假消息干擾；情報界特別警告說，俄羅斯、中國及伊朗可能插手美國投票過程，或者影響選民的看法。

有線電視新聞網(CNN)報導，軍方及情報界稱將「積極致力於防範外國干擾、企圖影響美國選舉的運作，尤其針對敵國想方設法，試著削弱美國利益及繁榮、選民投票意志、對投票神聖及安全的信仰」。

俄羅斯深陷於侵略烏克蘭戰爭，是否分不開手，不干擾美國期中選舉？對此聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)表示，他深信俄國人對干擾選舉仍「行有餘力」，美國官方將據以應對。

國土安全部也在本周發給州級與地方官員的情報簡報中指出，俄國仍可能動用其網攻及資訊戰力，來削弱民眾對公家機構的信任，散播不睦。

面對暴力威脅升高，期中選舉逼近，選務官員背負龐大壓力；除應付外國干擾，選務官員還得對付國內有心人自行散布的假消息、不實資訊，質疑選舉公正。

美軍網路司令部及國安局已再度組成選舉安全團隊，打擊外來威脅；該團隊發言人卡崔娜‧奇斯曼(Katrina Cheesman)少校指出，團隊正與業界及跨局處同僚分享資訊，了解網攻威脅及對其看法，找出外國惡意行為，為惡意行為定屬性；另外，還跟非官方但致力網安夥伴分享看法。

網路司令部25日聲明中並未詳細說明最近展開哪些行動，以保護國內選舉，但過去該單位做過的事，包括2018年讓散播假消息的俄國水軍無法上網。

2016年以來，軍方及情報界愈來愈與國土安全部聯手，打擊外國駭客及影響選舉行為。

聯邦、各州及地方級官員目前定期為可能干擾投票的網攻、資訊戰做演習；上周全國官員才為此類攻擊做演訓，針對選務作業碰到一堆假設的威脅時，該如何因應。

演習之後，美國網路安全及基礎設施安全局 (CISA)局長伊斯特利(Jen Easterly)發表聯合聲明指出，選務官員面臨很廣的挑戰，例如基礎設施遭網攻或實體破壞，或削弱選民對投票的信任。

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