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拜登期中選舉首場造勢 轟共和黨意識形態「半法西斯」

編譯郭宣含／綜合25日電
久違了群眾，拜登總統歷經民調滑落與新冠確診，25日重新回到民主黨造勢舞台，與支持民眾開心合照。（路透）
久違了群眾，拜登總統歷經民調滑落與新冠確診，25日重新回到民主黨造勢舞台，與支持民眾開心合照。（路透）

拜登總統25日開始為期中選舉民主黨候選人展開全國造勢活動，他將數月的立法成就轉換為政治能量，力挺民主黨候選人，似也宣告期中選舉開打。拜登首站選擇馬里蘭州，他25日主導造勢與募款活動，並將共和黨人意識形態喻為「半法西斯主義」。

拜登25日傍晚在洛克維爾(Rockville)蒙哥馬利高中(Montgomery High School)告訴逾2500名群眾，「你們必須投票，再次拯救民主。」

拜登表示：「你們的選擇權就是選票，你開始工作後付的社安費涉及選票，保護你的孩子免於槍枝暴力也取決於選票，而且不誇張，地球的興亡也關乎這次選票。」

拜登質問：「你們必須做出選擇，我們的國家要進步還是退步？」他說共和黨人選擇憤怒、暴力、仇恨與分歧的退步國家，而民主黨人則選擇團結與希望。

馬州民主黨州長參選人穆爾(Wes Moore)和一群馬州知名黨內人士一同出席盛會，包括眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)、聯邦眾議員瑞斯金(Jamie Raskin)和聯邦參議員卡丁(Ben Cardin)等人。

在該校以外，數百名等待進場的群眾排成一長條隊伍，延伸超過一個街區，另有數百人在安全入口處匯聚。

這些活動在傾民主黨的華府郊區展開，旨在讓拜登能從容展開緊湊的選舉季，他大肆宣傳其政策勝利並為民主黨戰友助選；與此同時，拜登和國會近月推出許多關鍵行動，讓民主黨人開始見到政治曙光。

民調低迷許久的拜登總統，在成功推動一連串法案和政策後，重新站上輔選列車，鼓舞民主...
民調低迷許久的拜登總統，在成功推動一連串法案和政策後，重新站上輔選列車，鼓舞民主黨士氣。（路透）

華盛頓郵報(WP)報導，拜登強調民主黨僅以些微優勢掌控華府但卻能團結帶來種種成就，包括兩黨推動的槍枝管控、基礎建設、國內科技生產，再到民主黨一手促成的氣候變遷與健保成本政策，以及最新公布的學貸減免。

拜登的民調顧問安扎隆(John Anzalone)表示：「多虧拜登的努力，民主黨現在站在更佳的競爭地位。」他解釋，這不代表民主黨處於優勢，只是「臉上吹來更多微風，而不是颶風強風。」

在馬里蘭州造勢前，拜登先在貝塞斯達(Bethesda)一棟豪宅後院會晤100名金主，為民主黨全國委員會(DNC)和民主黨草根勝利基金(Democratic Grassroots Victory Fund)募得約100萬元。

在近期不斷推出新政策和通過新法案，讓一度士氣低沈的民主黨再注入活動，25日在馬里...
在近期不斷推出新政策和通過新法案，讓一度士氣低沈的民主黨再注入活動，25日在馬里蘭州展開期中選舉造勢募款活動。（路透）

拜登告訴金主，他認為美國人意識到共和黨出現劇變並因此覺醒，並稱若民主黨期中選舉敗選，共和黨人會抹除一切選擇。

拜登在募款會中表示：「不只川普，整個『讓美國再次偉大』(MAGA)想法都支持類似半法西斯主義的概念。」

民主黨 拜登 共和黨

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