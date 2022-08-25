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墮胎議題 助民主黨紐約特別選舉勝出

編譯盧炯燊／綜合24日電
23日舉行的紐約第19選區聯邦眾議員席次特別選舉中，民主黨候選人萊恩(右)以2%的優勢，擊敗強勁的共和黨對手莫利納諾。紐州州長霍楚(左)與萊恩一起慶祝。(美聯社)
23日舉行的紐約第19選區聯邦眾議員席次特別選舉中，民主黨候選人萊恩(右)以2%的優勢，擊敗強勁的共和黨對手莫利納諾。紐州州長霍楚(左)與萊恩一起慶祝。(美聯社)

在紐約州及佛州被視為期中選舉初選最激烈的階段已於23日結束，但選舉結果顯示，墮胎權的爭議提振了民主黨的支持度、佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)知道誰是他的民主黨對手、選區重新畫分呈現了其影響力，而前總統川普對共和黨初選的影響力仍不可低估。

自從最高法院推翻婦女墮胎的憲法權利後，民主黨的支持度便獲得提振；周二舉行的紐約州第19選區國會眾議員席次選舉裡，來自奧斯特郡(Ulster County)、主打維護婦女墮胎權的民主黨籍的萊恩(Pat Ryan)，擊敗了主攻拜登總統施政及通膨、來自杜奇斯郡(Duchess County)共和黨籍的莫利納諾(Marc Molinaro)就被視為期中選舉的風向球。

在佛州的州長選舉裡，爭取連任的德桑提斯，其對手現已確定是曾任佛州州長的現任民主黨籍國會眾議員克利斯特(Charlie Crist)。對此德桑提斯大秀其實力，直指對方一定會輸掉這場選舉。

德桑提斯被視為共和黨內除川普外，第二個有可能成為共和黨2024年總統選舉提名人。

紐約州與佛州今年都重畫選區，目的當然針對對方以利自己的政黨。不過由於紐約州民主黨政府重畫選區遭州最高法院駁回，在再次重畫時盡量平衡，結果是部分民主黨候選人重疊在一起，這就是23日當天紐約州民主黨初選混亂的原因。儘管佛州重畫選區也一樣遭州最高法院駁回，但由於沒有再次重畫，選區依舊，因此佛州選舉過程順利。

23日的初選也反映出民主黨內鬥加劇，讓共和黨得利。左翼競爭者繼續挑戰民主黨中間派。在紐約市北部的國會初選，共和黨籍國會眾議員馬隆尼 (Sean Patrick Maloney)擊敗了自由派對手；曾在川普彈劾案中為國會擔任律師的高德曼(Dan Goldman)也同樣險勝進步派對手、華裔牛毓琳。

在多個州的初選中，川普背書的候選人在一定程度上勝出，更重要的是，川普提拔了黨內可能無法贏得競爭激烈的候選人，這不僅反映他繼續維持在黨內的影響力，甚至對民主黨也構成威脅。

爭取連任的在共和黨籍佛州州長德桑提斯，已確定其對手是曾任佛州州長的現任民主黨籍國...
爭取連任的在共和黨籍佛州州長德桑提斯，已確定其對手是曾任佛州州長的現任民主黨籍國會眾議員克利斯特(圖)。(美聯社)
爭取連任的在佛州州長德桑提斯(圖右)，已確定其對手是曾任佛州州長的現任民主黨籍國...
爭取連任的在佛州州長德桑提斯(圖右)，已確定其對手是曾任佛州州長的現任民主黨籍國會眾議員克利斯特。(路透)

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