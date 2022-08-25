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紐時分析：期中選舉 共和黨大勝聲勢漸減

記者顏伶如／綜合報導
今年11月期中選舉，原本共和黨贏面較大，但隨著選舉臨近，已越來越找不到共和黨勝券在握的具體跡象。圖為佛州選民23日在初選中投票。(Getty Images)
今年11月期中選舉，原本共和黨贏面較大，但隨著選舉臨近，已越來越找不到共和黨勝券在握的具體跡象。圖為佛州選民23日在初選中投票。(Getty Images)

展望今年11月的期中選舉，原本政治分析家與選舉策略專家普遍認為，各種條件綜合評估均顯示共和黨贏面較大；拜登總統施政滿意度只有接近40%，而且歷年來執政黨的期中選舉選情總是處於劣勢；但紐約時報報導，隨著選舉臨近，如今已越來越找不到共和黨勝券在握的具體跡象。

23日舉行的紐約第19選區聯邦眾議員席次特別選舉中，民主黨表現亮麗，便是選情風向出現變化的最新實證。從理論上看，坐落於哈德遜谷(Hudson Valley)及卡茲奇(Catskills)的這個選區，兩黨實力不相上下的決戰選區，共和黨有機會憑藉「浪潮選舉」(wave election)優勢獲利。不過，民主黨候選人萊恩( Pat Ryan)最後卻以2%的優勢，擊敗強勁的共和黨對手莫利納諾(Marc Molinaro)。

萊恩在第19選區的得票率，比拜登2020年總統大選時在第19選區的得票率還高。

紐約時報指出，特別選取結果與先前陸續出現的跡象，都透露著民主黨已走出墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)今年6月底被最高法院推翻的衝擊。

自從「羅訴韋德案」被推翻之後，全美各地總共舉行了五場國會席次特別選舉，其中四場民主黨候選人的表現都比拜登2020年在當地選區得票率表現更好。第五場在阿拉斯加州舉行的選舉計票工作尚未完成。

平均算來，共和黨候選人在這四個選區平均得票率領先民主黨候選人3.7%，但川普2020年在這些選區得票率則領先拜登7.7%。紐約時報指出，這些結果不但讓共和黨陣營跌破眼鏡，成績也極不理想。

2020年大選時，川普的全國普選票得票率輸了拜登4.5%，共和黨若想在今年期中選舉贏回眾院多數席次，得票率便須超越川普才行，更別說想拿下參院多數席次。

FiveThirtyEight指出，在詢問選民比較喜歡民主黨或共和黨的問卷調查中，可以發現民主黨過去幾個月來逐漸進步；自從今年6月中旬以來，民主黨支持度上升約3%。

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