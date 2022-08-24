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前安全長吹哨：推特對董事會隱瞞資安疏失

記者顏伶如／綜合報導
推特前任安全長札克以吹哨者身分舉報，指推特出現嚴重資安疏失及垃圾郵件問題，對於駭客入侵毫無防禦能力，卻對聯邦主管機關及公司董事會隱瞞。(美聯社)
推特前任安全長札克以吹哨者身分舉報，指推特出現嚴重資安疏失及垃圾郵件問題，對於駭客入侵毫無防禦能力，卻對聯邦主管機關及公司董事會隱瞞。(美聯社)

華盛頓郵報23日報導，推特(Twitter)前任安全長札克(Peiter Zatko)以吹哨者身分舉報，推特出現嚴重資安疏失及垃圾郵件(spam)問題，對於駭客入侵毫無防禦能力，卻對聯邦主管機關及公司董事會隱瞞。

札克今年7月向美國證券管理委員會(SEC)、司法部及聯邦貿易委員會(FTC)提交吹哨者檢舉報告，長達84頁的檢舉報告刪節版已經送交國會。

曾經率領推特資安部門的札克在報告中指出，推特內部管理無章、群龍無首，高層主管忙著內鬥，但沒有能力保護2億3800萬名每日用戶的個資安全，用戶當中不乏政府單位、國家元首以及具有高度影響力的公眾人物。

札克指出，推特佯稱擁有完整資安保護計畫的作為，已經觸犯11年前與FTC達成的和解協議。他指出，曾在推特內部提出警告說，公司伺服器有半數使用著年代久遠、易受攻擊的軟體，但高層主管卻刻意隱瞞曾經遭到駭客入侵次數、用戶資料缺乏保護等事實，甚至把看起來成績亮麗的不重要數據交給董事會。

根據華盛頓郵報取得的札克檢舉報告，數以千計的推特員工迄今仍使用著防護功能薄弱的內部系統，導致這些年來經常被駭客入侵，其中包括多位知名人物的帳號遭駭事件，例如特斯拉電動車創辦人兼執行長馬斯克(Elon Musk)、前總統歐巴馬以及前總統川普。

檢舉報告中寫道，推特把增加使用者看得比打擊垃圾郵件更重要，但惱人的垃圾郵件問題卻讓使用者經驗變得愈來愈差；高層主管憑著每日用戶成長，可以拿到上看1000萬元的紅利，不必處理垃圾郵件問題。

札克在檢舉報告中點名推特執行長亞格拉沃(Parag Agrawal)今年5月的推特發文是「公然說謊」，在推文中聲稱推特正積極偵測並移除垃圾郵件。

札克接受華盛頓郵報專訪時說，如今決定讓真相公諸於世，只是先前在公司內部指出軟體漏洞及資安問題的工作延伸。他說：「我覺得身負道德責任，踏出這一步並不容易。」

推特系統遭到駭客大規模入侵之後，札克在2020年底獲得前任推特執行長多爾西(Jack Dorsey)聘用掌理資安部門。根據證券管理委員會的吹哨者檢舉規定，札克受到法律保護，得以避免遭到檢舉對象興訟報復。

推特 資安 駭客

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