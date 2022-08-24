線上考試「防弊」要求展示房間 克利夫蘭大學被判違法

克利夫蘭州大。(取自克利夫蘭州大臉書帳號)

克利夫蘭一位聯邦法官23日裁定，克利夫蘭州立大學(Cleveland State University)要求學生參加線上考試前透過網路攝影 鏡頭展示臥室以防止作弊的作法，違反憲法第四修正案(Fourth Amendment)保護的隱私 權。

提告人是該校學生奧格特里(Aaron Ogletree)，他的律師貝瑟(Matthew Besser)表示，這起訴訟去年提出，旨在阻止克利夫蘭大學為防止作弊而採非法行為，該名學生並未尋求金錢賠償。

貝瑟說，聯邦地方法官卡拉布雷斯(J. Philip Calabrese)的裁決對保護學生隱私權樹立先例；免受政府侵入住家是第四修正案的保護重點，學生期待在家裡保有隱私權合情合理。

奧格特里在提告的訴訟中說，新冠疫情 迫使他在2021學年春季學期上網課，考前是否要求學生展示房間由個別教授決定，並非強制執行；透過網路展示房間，參加考試的學生都可看到。

貝瑟表示，奧格特里被要求之初便表示抗議，但還是在化學科考試前透過網路展示房間，當時他擔心如果不照辦，考試成績將不及格。

卡拉布雷斯命令貝瑟與克利夫蘭州立大學的律師碰面，確定案件的下一步；法官在命令中說，奧格特里的隱私權比克利夫蘭州立大學查看他房間以確定不會在考試中作弊更重要。

克利夫蘭州立大學發言人基爾邁爾(David Kielmeyer)23日表示，學校不對進行中的訴訟置評。