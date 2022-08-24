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亞馬遜擴大事業版圖 也收集了更多顧客隱私

編譯陳韻涵／綜合23日電
亞馬遜公司產品對消費者的監控與資料收集範圍逐漸擴大，從線上購物到記住使用者的工作，再到門口監視器，亞馬遜似乎無處不在。(美聯社)
亞馬遜公司產品對消費者的監控與資料收集範圍逐漸擴大，從線上購物到記住使用者的工作，再到門口監視器，亞馬遜似乎無處不在。(美聯社)

電子商務巨擘亞馬遜(Amazon)不斷擴張事業版圖，該公司產品對於消費者的監控與資料收集範圍也逐漸擴大；美聯社報導，從線上購物到記住使用者的工作，再到門口監視器，亞馬遜似乎無處不在。

亞馬遜不斷擴張業務範疇，近期將斥資數十億元進行兩項併購，繼續擴張對消費者生活的影響力。 

亞馬遜準備以39億元收購基層醫療公司「One Medical」，並擬以17億元併購「iRobot」，拓展其智慧居家業務；iRobot旗下熱門商品為著名的「Roomba」掃地機器人。

亞馬遜併購iRobot後，其旗下熱門商品「Roomba」掃地機器人採用感測器繪製...
亞馬遜併購iRobot後，其旗下熱門商品「Roomba」掃地機器人採用感測器繪製並會記憶使用者房屋的平面圖。(美聯社)

亞馬遜以大量收集消費者資訊聞名，但這兩宗併購案加劇人們對亞馬遜如何收集與處理數據的長期擔憂；最新的Roombas產品線採用感測器繪製並記憶使用者房屋的平面圖。

倡議反壟斷的組織「地方自力更生研究所」(Institute of Local Self-Reliance)、亞馬遜批評者諾克斯(Ron Knox)說：「亞馬遜正獲取Roomba收集的大量使用者房屋數據，亞馬遜透過所有賣給消費者的家用產品，收集使用者資訊，這顯然存在隱私與反壟斷問題，亞馬遜正在擴大市占率。」

亞馬遜的影響力不止於此，專家估計，亞馬遜控制全美約38%的電子商務市場，得以收集數以百萬計民眾的購物偏好等資訊。

市調公司「消費者情報研究夥伴」(Consumer Intelligence Research Partners)也估計，搭載亞馬遜語音助理Alexa的Echo裝置在美國智慧喇叭市場占比高達70%。

亞馬遜以大量收集消費者資訊聞名，圖為搭載亞馬遜語音助理Alexa的Echo裝置。...
亞馬遜以大量收集消費者資訊聞名，圖為搭載亞馬遜語音助理Alexa的Echo裝置。(美聯社)

亞馬遜2018年以10億元收購Ring，這是一款門口監視器，它在使用者不知情的情況下，協助警方追查罪犯。

亞馬遜2018年以10億元併購Ring，其熱門產品門口監視器會在使用者不知情的情...
亞馬遜2018年以10億元併購Ring，其熱門產品門口監視器會在使用者不知情的情況下，協助警方追查罪犯。(美聯社)

另在部分亞馬遜商店和全食(Whole Foods)商場，亞馬遜正在測試一種手掌掃描技術，該技術允許客戶通過儲存在雲端的生物特徵數據付費，這引發人們關切資料外洩的風險，亞馬遜則試圖化解相關疑慮。

即使是積極避開亞馬遜的消費者，也可能無法改變其雇主的電腦網路服務；亞馬遜的「亞馬遜雲端運算服務」(AWS)和谷歌(Google)長期獨霸雲端計算服龍頭地位。

消費者研究和數據分析公司JD Power技術研究主任格林巴拉特(Jonathan Greenblatt)表示，「很難想像另一個組織能像亞馬遜一樣，與一個人多方且頻繁地接觸，令人震驚，一言難盡。」

亞馬遜 雲端 隱私

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