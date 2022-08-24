夏立言訪中國 民進黨前主席許信良：綠營不應追殺

國民黨副主席夏立言23日在杭州，與浙江地區台師、台生、台商座談。（中央社）

國民黨 副主席夏立言 23日在中國與浙江台商座談，強調兩岸實在不能再重演過去戰爭所造成的遺憾，應繼續透過交流降低衝突風險。

針對夏立言訪中國引發正反評價，民進黨 前主席許信良23日表示，多數台灣人民不贊同國民黨的兩岸立場，但也不認為民進黨應用追殺的態度；若民進黨要繼續在中央執政，應解決藍綠對抗、幾乎變成兩個敵國的危機。

國民黨23日發布，夏立言一行23日與浙江台商等座談。夏表示，當天適逢八二三砲戰勝利紀念日，兩岸實在不能再重演過去戰爭所造成的遺憾；應共同努力維繫這得來不易的和平，繼續透過交流降低衝突風險。

與會的杭州台協會長周鮑華提到，不少台商受疫情影響，已兩、三年沒回台灣，連帶健保也跟著除籍，希望能放寬認定恢復標準。

針對夏立言此行引發輿論反彈，許信良表示，民進黨不應予以追殺，因為越是面對中國威脅，台灣就越要解決內部問題，要像正常民主國家裡面的兩個政黨，而不是現在藍綠對抗幾乎變成兩個敵國，甚至有國民黨支持者會認為，寧可支持共產黨也不支持民進黨。

他指出，現在想要改變現狀的是中國，因此緩和兩岸關係是對岸的責任，不是台灣；但對於台灣內部，執政者有責任化解藍綠敵對。