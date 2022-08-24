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點名解放軍 商務部將中國7實體列「出口黑名單」

記者張聲肇／綜合報導
美國基於國家安全與外交政策關切考量，將7個中國實體列入出口管制黑名單，其中大多與航太領域有關。圖為中國海南文昌航天發射場。(中新社)
美國基於國家安全與外交政策關切考量，將7個中國實體列入出口管制黑名單，其中大多與航太領域有關。圖為中國海南文昌航天發射場。(中新社)

商務部23日增列七個中國國營研究單位到出口管制清單，理由是「有國家安全與外交政策之虞」；這七個單位致力於人民解放軍的現代化。

根據聯邦公報，這七家中國事業體是中國航天科技集團第九學院771研究所、同集團第九學院772研究所、中國空間技術研究院502研究所、同學院513研究所、中國電子科技集團43研究所、同集團58研究所，和珠海軌道控制系統公司。

商務部指出，美方任何材料或服務供應商，要出口任何商品、勞務給這七個單位，都須事先取得執照。這七個單位曾經或企圖取得美國研發的產品或技術，幫助中國軍隊現代化。

環球時報報導，美國對中國的出口管制越來越多，理由從國安、人權到俄烏戰爭，幾乎無所不包。例如，6月底對五家中國企業限制出口的理由，是這五家公司對俄國企業提供不同項目的貨品或技術。

當時，中國外交部發言人趙立堅說，中國已針對美國此舉提出嚴正交涉，呼籲美國撤除這「單方面」的制裁；趙揚言，中國將採取必要措施，堅定保護中國企業的合法權益和利益。

中國商務部也批評美國，把出口管制當作「政治壓迫和經濟霸凌」的工具，不斷採取單邊措施壓迫、圍堵別國的企業、機構與個人，替中美企業之間的正常經濟與貿易合作製造困難。

該部發言人說，美國的制裁舉動，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重損害，也對全球產業供應鏈構成嚴重威脅，不僅不利於中國，對美國和全世界也都沒有好處。

環球時報引述路透報導美國最新的「出口黑名單」時，劈頭就說，此舉再度證明，美國完全無視國際貿易規則，無理取締全球商業活動，對各方造成越來越大的傷害。

商務部 供應鏈 解放軍

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