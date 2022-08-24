一帶一路PK全球基建夥伴 中與美歐「外援」競逐加劇

中國駐土耳其大使館公參劉毓驊日前在伊斯坦堡舉行的「一帶一路」金融合作論壇上發言。(新華社)

中國8月中宣布免除非洲17國共23筆債務，想緩解其外援帶來的「債務陷阱」爭議；而七大工業國6月提出5年6000億美元外援大餅後，8月終於出現一筆跨洲投資 案。這顯示兩方外援將更配合各自地緣政治利益、升高競逐。

中央社分析報導，從斯里蘭卡國債危機、到波羅的海3國皆退出中東歐與中國合作機制，這些事件的背景都與中國「一帶一路 」計畫有關。連串負面新聞下，中國外交部長王毅18日視訊主持「中非合作論壇」部長級會議時，宣布免除非洲17國截至2021年底剩餘的23筆無息貸款 債務。

這個舉動有多慷慨，因中國未公開債務免除總金額，難以判斷。但根據德瑞爾(Axel Dreher)等五名學者合著的「指望北京」一書(Banking on Beijing)，中國外援金額「借的遠比捐的多」，而對非洲則是以捐為主。

德瑞爾等學者將中國資助海外國家的模式分成「援助」(aid)與「借貸」(debt)兩大類，他們分析2000至2014年中國政府及相關機構對138個國家的4327個計畫，發現總額3517億美元(以2014年幣值計算)中，23%屬於捐助或低利貸款，61%屬於接近市場行情的融資，另有16%較難分辨。

在接受資金的國家中，非洲地區占了中國「援助」金額的一半，亞洲和中東歐國家則是借貸居多，俄羅斯更是中國最大「債務人」。

中國自2013年起的對外金援幾乎都納入「一帶一路」框架，德瑞爾等學者另以2013至2017年的資料初步分析後，認為「借大於捐」的模式並未改變。因此他們比喻中國已從「慈善家」變成「銀行家」，絕大比例的海外合作計畫並不能用一般定義的「海外發展援助」(ODA)來理解。

這些研究反映了中國埋下「債務陷阱」的疑慮，也顯示它每年平均850億美元，是美國等其他大國2倍以上的龐大外援計畫，除外交目的，還帶有輸出內部過剩生產力及外匯存底的動機。這個與他國大不相同的模式，受到越來越嚴厲挑戰。

另一頭，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)8月上旬出訪非洲時，宣布投資6億美元打造從東南亞、中東、非洲連到歐洲的1萬7千公里海底通訊電纜。這是七大工業國(G7)自6月提出「全球基礎建設與投資夥伴計畫」(PGII)以來，極少數浮出的具體案件。

據德瑞爾等學者分析，過去美歐的外援絕大多數都是「援助」甚於「借貸」。如今G7的計畫則強調「投資」，除了公共資金也要向民間企業機構籌資。同時，政治新聞網站Politico引述不具名歐盟官員表示，未來這些計畫不能再過於傾向傳統的發展（指協助低開發國家的建設），「我們需要聚焦在地緣政治」。