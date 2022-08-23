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台南殺警案／兇嫌背景曝光 自稱當過憲兵 2段婚姻是4寶爸

記者吳淑玲、黃宣翰／台南報導
涉嫌殺害台南雙警的嫌犯林信吾。(取材自臉書)
涉嫌殺害台南雙警的嫌犯林信吾。(取材自臉書)

台灣台南市員警曹瑞傑、凃明誠21日中午(台灣時間)追捕通緝犯時，遭到逃犯持刀攻擊割喉雙雙殉職。警方專案小組23日凌晨新竹市逮捕兇嫌林信吾，查出此人為明德外役監逃犯，一周前逃獄。他的臉書曝光，宣稱自己是憲兵老將，臉書停留在2016年後就未再更新。

警方指認是林信吾本人無誤，只是舊照和現今稍有不同。

警方調查，林信吾(46歲)因強盜及竊盜等案被判有期徒刑7年10月，原本在明德外役監服刑，要服刑至2028年才出獄，約一周前才逃出明德外役監後，竟涉嫌襲警殺死二名警員。 

根據警車行車記錄器畫面，執勤警員凃明誠臨死前曾與林嫌在地上扭打，期間凃遭林嫌從後方勒脖，警槍被歹徒搶奪在手仍奮力掙扎抵抗，林嫌犯案手段兇狠。

台南市長黃偉哲23日上午8時點30分將偕同台南市警局長方仰寧召開記者會，黃偉哲一早也在臉書貼文「敬愛的弟兄，請安息。家裡的事情，市府會全力照顧。」

根據台北「ETtoday新聞雲」報導，被曝光的林嫌個人臉書，46歲的林信吾與前妻育有三名小孩，離婚全交由前妻撫養，2020年時又與新女友生下一名女兒，但他的臉書公開訊息上與家人完全零互動，連感情狀態都列「一言難盡」，同時自稱曾任中華民國憲兵。

臉書 中華民國 通緝

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